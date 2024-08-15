С Байконура запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28»

Это девятый пуск российской ракеты в 2024 году. Выход корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Стыковка к модулю «Звезда» ожидается в субботу, 17 августа, в 08:56 по московскому времени. Продолжительность полета «Прогресса МС-28» должна составить 179 суток.