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С Байконура запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28»

С Байконура запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28»

15 августа 2024, 05:42
Фото: Иван Тимошенко / официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
Стыковка к модулю «Звезда» ожидается в субботу утром.

К Международной космической станции запущена ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-28». С космодрома Байконур она стартовала сегодня в 06:20 по московскому времени, сообщает пресс-служба Госкорпорации «Роскосмос».

Видео: официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

Это девятый пуск российской ракеты в 2024 году. Выход корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме. Стыковка к модулю «Звезда» ожидается в субботу, 17 августа, в 08:56 по московскому времени. Продолжительность полета «Прогресса МС-28» должна составить 179 суток.

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#Видео#Общество#Космос#Роскосмос#Ракета
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