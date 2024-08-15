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Published Сегодня, 16:13

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Updated Сегодня, 16:15

Следком возбудит уголовное дело после избиения пермяка и его собаки

Следком возбудит уголовное дело после избиения пермяка и его собаки

15 августа 2024, 16:13
Фото: properm.ru
Соответствующее распоряжение отдал Александр Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении жителя Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В телеграм-канале Следкома сообщается, что 14 августа неизвестные беспричинно избили мужчину на улице Перми, а также на автомобиле сбили его собаку.

В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Вчера Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения подростка в Перми.

По данным следкома, в соцсетях появилось сообщение, что в Перми мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 14-летнего подростка, однако после обращения родителей пострадавшего в органы внутренних дел никаких процессуальных решений принято не было. По факту совершения хулиганских действий в отношении ребенка следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

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