Следком возбудит уголовное дело после избиения пермяка и его собаки

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении жителя Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В телеграм-канале Следкома сообщается, что 14 августа неизвестные беспричинно избили мужчину на улице Перми, а также на автомобиле сбили его собаку.
В СУ СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Вчера Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о расследовании уголовного дела по факту избиения подростка в Перми.
По данным следкома, в соцсетях появилось сообщение, что в Перми мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 14-летнего подростка, однако после обращения родителей пострадавшего в органы внутренних дел никаких процессуальных решений принято не было. По факту совершения хулиганских действий в отношении ребенка следственными органами СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.