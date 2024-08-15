Стали известны результаты исследования о развитии и наполнении парка Горького в Перми

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Центр развития парков и общественных пространств «Парки России» провел исследование о желаемом развитии и наполнении парка имени Горького в Перми. Исследование направлено на оценку инфраструктуры, обслуживания, культурных и экологических аспектов парка, а также выяснение потребностей и предпочтений посетителей.
Опрос проводился в онлайн- и офлайн-форматах с разными группами населения — с экологами, архитекторами, родителями, молодежью, сотрудниками парка, представителями старшего поколения, а также со специалистами по аттракционам. Самыми важными для посетителями стали такие аспекты как природа и историческая значимость. Парк Горького — это популярное место для семейного отдыха, что делает его важным социальным объектом, а места для прогулок и культурные мероприятия обеспечивают позитивные эмоции и создают привлекательную атмосферу.
По итогам исследования стало ясно, что большая часть пермяков высказывается за частичное обновление парка. При этом важен комплексный подход к проектированию, учитывающий статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) и истории этого места. Участники опроса предложили конкретные варианты для улучшения инфраструктуры, экологии и культурной программы парка.
Специалисты в сфере экологии подчеркнули, что в парке недостаточно мест для укрытия птиц и животных из-за постоянного скашивания травы и стрижки кустарников. Они настаивают на сохранении статуса ООПТ для защиты биологического разнообразия и отмечают, что необходим регулярный фитосанитарный мониторинг и уход за старовозрастными деревьями, включая установку крепежных конструкций и обрезку.
Архитекторы отметили, что необходимо обновить и улучшить архитектурные и ландшафтные решения парка, включая создание тематических улиц, современных беседок и комфортных зон для посетителей. Также нужно соблюдать баланс между зелеными зонами и твердыми покрытиями. Участники отметили и необходимость улучшения входных групп и транспортной доступности парка, включая создание удобных транзитных зон. Специалисты по аттракционам считают, что нужно продолжать развитие зонирования территории, учесть потребности всех возрастных групп и поддерживать высокое качество оказания услуг.
Участники исследования подчеркнули необходимость модернизации парка — это касается также туалетов, аттракционов и заведений общепита. Также важно проводить разнообразные культурные события и мероприятия. Кроме того, для парка нужно разработать единый фирменный стиль и систему навигации для удобства посетителей. Необходимо уделять большое внимание уходу за растениями, включая газоны, а также обновлять зеленые насаждения согласно плану. Участники исследования предложили проводить занятия по экологическому просвещению и работать над повышением культуры посетителей парка. Также они считают, что требуется четкое зонирование для различных видов деятельности и отдыха, чтобы повысить комфорт и удобство посетителей.
Как рассказали в пресс-службе администрации Перми, мнения участников будут учтены для создания новой концепции развития парка Горького. Встречи с общественностью по поводу благоустройства общественных пространств планируются на регулярной основе: в сентябре состоится обсуждение концепции развития сада им. Миндовского и парка «Счастье есть».