Стали известны результаты исследования о развитии и наполнении парка Горького в Перми

Участники исследования подчеркнули необходимость модернизации парка — это касается также туалетов, аттракционов и заведений общепита. Также важно проводить разнообразные культурные события и мероприятия. Кроме того, для парка нужно разработать единый фирменный стиль и систему навигации для удобства посетителей. Необходимо уделять большое внимание уходу за растениями, включая газоны, а также обновлять зеленые насаждения согласно плану. Участники исследования предложили проводить занятия по экологическому просвещению и работать над повышением культуры посетителей парка. Также они считают, что требуется четкое зонирование для различных видов деятельности и отдыха, чтобы повысить комфорт и удобство посетителей.