Строительство дорог в России становится экологичным

Отметим, в 2021 году на отечественный рынок вышло предприятие «Газпромнефть — Дорожное строительство». А в прошлом году совместно с правительством Пермского края было создано дорожно-строительное подразделение для развития транспортной инфраструктуры региона — асфальтобетонный завод мощностью порядка 200 тысяч тонн в год и парк современной спецтехники. Планируется, что до конца текущего сезона в Пермском крае проложат около 150 км дорог, сообщает Neftegaz.RU со ссылкой на руководителя дорожно-строительного направления компании Михаила Позднякова.