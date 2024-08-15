Строительство дорог в России становится экологичным

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Отработанное масло считается опасным и при неправильной утилизации может навредить природе и человеку. Переработка таких отходов дает возможность безопасно использовать их при строительстве дорожных покрытий.
В этом году мы смогли успешно реализовать пилотный проект вовлечения отработанных автомобильных масел в производство пластификатора — ключевого компонента полимерно-битумных вяжущих, — заявил руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Дмитрий Орлов.
Специалисты компании создали уже свыше 300 наименований битумных материалов под разные климатические условия.
Для создания новых рецептур и улучшения характеристик уже существующих продуктов задействован специализированный научно-исследовательский центр битумных материалов «Газпром нефти» в Рязани, — добавил Орлов.
Отметим, в 2021 году на отечественный рынок вышло предприятие «Газпромнефть — Дорожное строительство». А в прошлом году совместно с правительством Пермского края было создано дорожно-строительное подразделение для развития транспортной инфраструктуры региона — асфальтобетонный завод мощностью порядка 200 тысяч тонн в год и парк современной спецтехники. Планируется, что до конца текущего сезона в Пермском крае проложат около 150 км дорог, сообщает Neftegaz.RU со ссылкой на руководителя дорожно-строительного направления компании Михаила Позднякова.
Уже обкатана дорожниками другая экологичная технология. Компания наладила выпуск специализированных битумных гранул с целлюлозой — продуктом переработки бумажных отходов. Добавка из таких гранул придает асфальту прочность и не дает образоваться колеям. Ее уже используют при строительстве российских трасс.
Компания применяет в дорожном строительстве два подхода. Первый — «Дорога — как услуга»: вокруг трассы возводится вся необходимая инфраструктура. Это облегчает автомобилистам длительные поездки и помогает развивать туризм. Второй — «Дорога — как актив»: бережное отношение к объектам строительства и увеличение срока их службы.
Напомним, «Газпромнефть — Дорожное строительство» обслуживает построенные участки не только на региональных трассах, но и на дорогах федерального значения в 11 регионах страны.