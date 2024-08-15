Участок улицы в Индустриальном районе закроют для водителей на три дня. Как проехать

В Индустриальном районе Перми на трое суток будет закрыто движение транспорта по ул. Красных Командиров. Ограничения коснутся участка улицы от ул. Левченко до Самолетной. Они продлятся с 08:00 16 августа по 08:00 19 августа, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.