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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Перми участок улицы в Индустриальном районе закроют на 3 дня

Участок улицы в Индустриальном районе закроют для водителей на три дня. Как проехать

15 августа 2024, 04:34
Фото: Google Maps

В Перми участок улицы в Индустриальном районе закроют на 3 дня

Причиной станет строительство сетей водоснабжения.

В Индустриальном районе Перми на трое суток будет закрыто движение транспорта по ул. Красных Командиров. Ограничения коснутся участка улицы от ул. Левченко до Самолетной. Они продлятся с 08:00 16 августа по 08:00 19 августа, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Фото: пресс-служба Минтранса Прикамья

В региональном Центре безопасности дорожного движения объяснили, что ограничения вводятся для обеспечения безопасности движения на время проведения работ по строительству сетей водоснабжения. Чиновники просят водителей планировать маршрут движения заблаговременно.

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#Авто#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Ограничение движения#Перекрытие движения
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