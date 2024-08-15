В ДТП под Сивой в Прикамье погиб неизвестный мужчина

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
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Updated Сегодня, 13:59
Сегодня, 15 августа, в 2:50 на территории Сивинского округа произошло смертельное ДТП. Погиб мужчина, личность которого устанавливается, сообщают в краевой Госавтоинспекции.
Этой ночью по автодороге «Кострома- Шарья-Киров-Пермь» со стороны Перми в направлении Кирова двигался автомобиль Mitsubishi под управлением неустановленного водителя.
На 950 км водитель японской легковушки не справился с управлением и Mitsubishi выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с тягачом Volvo, который буксировал полуприцеп. За рулем фуры находился 30-летний житель Псковской области.
В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Mitsubishi, водитель данного автомобиля скончался на месте.
По факту автоаварии проводятся проверки, устанавливается личность водителя Mitsubishi, уточняются все обстоятельства произошедшего.