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В мэрии назначен временно исполняющий обязанности главного архитектора Перми

В мэрии назначен временно исполняющий обязанности главного архитектора Перми

15 августа 2024, 07:39
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru
Прошлый руководитель ушел с поста в июне.

Исполняющим обязанности главного архитектора Перми, первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры назначен Сергей Карасев. Он сменил на посту Дмитрия Лапшина, уволившегося в июне этого года, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Сергей Карасев возглавляет управление строительства и городского дизайна. В департаменте градостроительства и архитектуры пермяк работает с 2011 года, тогда он был начальником отдела строительства. Имеет классный чин «Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса».

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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Администрация Перми
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