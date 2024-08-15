В мэрии назначен временно исполняющий обязанности главного архитектора Перми

Исполняющим обязанности главного архитектора Перми, первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры назначен Сергей Карасев. Он сменил на посту Дмитрия Лапшина, уволившегося в июне этого года, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.