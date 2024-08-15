В мэрии назначен временно исполняющий обязанности главного архитектора Перми

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Исполняющим обязанности главного архитектора Перми, первого заместителя начальника департамента градостроительства и архитектуры назначен Сергей Карасев. Он сменил на посту Дмитрия Лапшина, уволившегося в июне этого года, пишет «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Сергей Карасев возглавляет управление строительства и городского дизайна. В департаменте градостроительства и архитектуры пермяк работает с 2011 года, тогда он был начальником отдела строительства. Имеет классный чин «Муниципальный советник муниципального образования Пермского края 1-го класса».