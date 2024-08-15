В Перми по договорам комплексного развития территории могут застроить еще три участка

В мае текущего года было принято решение по КРТ в микрорайоне ДКЖ. В течение 10 лет проект будет реализовывать ГК «Кортрос». Помимо новостроек, здесь появятся Центр гигиены и эпидемиологии и стоматологическая поликлиника, а также земельные участки для школы и детского сада.