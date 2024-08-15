В Перми по договорам комплексного развития территории могут застроить еще три участка

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Власти Прикамья планируют застроить по программам комплексного развития территорий (КРТ) еще три участка в Перми. Они находятся на ул. Куйбышева, ул. Стахановская (площадь 1,56 га) и в микрорайоне Комсомольский (площадь 22,16 га).
Принять решения о КРТ жилой застройки по этим участкам планируется до конца текущего года, рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. Сейчас в регионе реализуется 18 соглашений КРТ. Договоры предусматривают благоустройство дворовых и общественных территорий, возведение социальной инфраструктуры и строительство дорог.
В мае текущего года было принято решение по КРТ в микрорайоне ДКЖ. В течение 10 лет проект будет реализовывать ГК «Кортрос». Помимо новостроек, здесь появятся Центр гигиены и эпидемиологии и стоматологическая поликлиника, а также земельные участки для школы и детского сада.