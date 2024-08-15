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В Перми по договорам комплексного развития территории могут застроить еще три участка

В Перми по договорам комплексного развития территории могут застроить еще три участка

15 августа 2024, 08:26
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Решение планируют принять до конца года.

Власти Прикамья планируют застроить по программам комплексного развития территорий (КРТ) еще три участка в Перми. Они находятся на ул. Куйбышева, ул. Стахановская (площадь 1,56 га) и в микрорайоне Комсомольский (площадь 22,16 га).

Принять решения о КРТ жилой застройки по этим участкам планируется до конца текущего года, рассказали в пресс-службе правительства Пермского края. Сейчас в регионе реализуется 18 соглашений КРТ. Договоры предусматривают благоустройство дворовых и общественных территорий, возведение социальной инфраструктуры и строительство дорог.

В мае текущего года было принято решение по КРТ в микрорайоне ДКЖ. В течение 10 лет проект будет реализовывать ГК «Кортрос». Помимо новостроек, здесь появятся Центр гигиены и эпидемиологии и стоматологическая поликлиника, а также земельные участки для школы и детского сада.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Городская среда#Застройка#КРТ
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