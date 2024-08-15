В Перми вновь подорожало топливо. Цена дизеля выросла на 20 копеек

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Пермском крае с 6 по 12 августа средняя стоимость дизельного топлива выросла на 20 копеек за литр и теперь составляет 67,26 рублей. Информацию об этом опубликовал Росстат.
По данным Росстата, стоимость литра бензина АИ-92 поднялась на 1 копейку и теперь равна 53,31 рубля за литр. При этом цены на АИ-95 и АИ-98 остались неизменными по 58,01 и 73,64 рубля за литр. А средняя цена на автомобильный бензин в принципе осталась на уровне 57,88 рублей.
Стоит отметить, что Пермский край до сих пор держит лидерство по стоимости топлива среди других регионов ПФО. Здесь исключение составляет лишь бензин марки АИ-98 и выше. Покупка этого вида топлива будет дороже на заправках Ульяновской, Саратовской и Самарской областей.
Кроме того, Росстат зафиксировал изменение цен на бензин в 76 субъектах Российской Федерации. Исходя из результатов, наибольший скачок цен на дизельное топливо зафиксировали в Чеченской Республике (+3,4%). А что касается других регионов страны, то, например, в Магаданской области цена стала чуть ниже на (-0,6%). Республика Дагестан также отметилась небольшим снижением цены (-0,1%).
Ранее цены на бензин в Пермском крае уже поднимались до 57,88 рублей за литр. Лидером среди видов топлива был АИ-98, цена на которых выросла до 73,64 рублей за 1л., а бензин марки АИ-92 подорожал на 30 копеек, до 53,3 рублей за 1 л.