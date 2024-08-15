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В Перми вновь подорожало топливо. Цена дизеля выросла на 20 копеек

В Перми вновь подорожало топливо. Цена дизеля выросла на 20 копеек

15 августа 2024, 06:18
Фото: Kandinsky
Пермский край занимает лидирующие позиции по цене бензина среди регионов Приволжского федерального округа.
Сюжет
Топливо

В Пермском крае с 6 по 12 августа средняя стоимость дизельного топлива выросла на 20 копеек за литр и теперь составляет 67,26 рублей. Информацию об этом опубликовал Росстат.

По данным Росстата, стоимость литра бензина АИ-92 поднялась на 1 копейку и теперь равна 53,31 рубля за литр. При этом цены на АИ-95 и АИ-98 остались неизменными по 58,01 и 73,64 рубля за литр. А средняя цена на автомобильный бензин в принципе осталась на уровне 57,88 рублей.

Стоит отметить, что Пермский край до сих пор держит лидерство по стоимости топлива среди других регионов ПФО. Здесь исключение составляет лишь бензин марки АИ-98 и выше. Покупка этого вида топлива будет дороже на заправках Ульяновской, Саратовской и Самарской областей.

Кроме того, Росстат зафиксировал изменение цен на бензин в 76 субъектах Российской Федерации. Исходя из результатов, наибольший скачок цен на дизельное топливо зафиксировали в Чеченской Республике (+3,4%). А что касается других регионов страны, то, например, в Магаданской области цена стала чуть ниже на (-0,6%). Республика Дагестан также отметилась небольшим снижением цены (-0,1%).

Ранее цены на бензин в Пермском крае уже поднимались до 57,88 рублей за литр. Лидером среди видов топлива был АИ-98, цена на которых выросла до 73,64 рублей за 1л., а бензин марки АИ-92 подорожал на 30 копеек, до 53,3 рублей за 1 л.

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#Пермь#Пермский край#Росстат#Топливо#Дизельное топливо#Цены на бензин#Бензин цена#Приволжский федеральный округ
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