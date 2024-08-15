В Перми вновь подорожало топливо. Цена дизеля выросла на 20 копеек

По данным Росстата, стоимость литра бензина АИ-92 поднялась на 1 копейку и теперь равна 53,31 рубля за литр. При этом цены на АИ-95 и АИ-98 остались неизменными по 58,01 и 73,64 рубля за литр. А средняя цена на автомобильный бензин в принципе осталась на уровне 57,88 рублей.