В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В Пермском государственном институте культуры (ПГИК) прокомментировали новость о возможном нарушении Закона о защите конкуренции. Как подтвердили в руководстве вуза корреспонденту Properm.ru, действительно, 3 июля текущего года УФАС по Пермскому краю возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Однако решение по данному делу не вынесено, идет рассмотрение. В связи с этим делать выводы о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны ПГИК руководство считает преждевременным и недопустимым, пояснили в вузе.
Сегодня в пресс-службе Пермского УФАС России сообщили, что в период с 2021 по 2023 годы ПГИК заключил 14 договоров с ООО «Частная охранная организация „Борей“» как с единственным поставщиком на оказание охранных услуг на общую сумму более 12,3 млн рублей. Вуз провел закупки без торгов, в чем антимонопольная служба усмотрела необоснованное ограничение конкуренции среди участников рынка охранных услуг Пермского края, а также неэффективное расходование средств из бюджета.