В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС

Сегодня в пресс-службе Пермского УФАС России сообщили, что в период с 2021 по 2023 годы ПГИК заключил 14 договоров с ООО «Частная охранная организация „Борей“» как с единственным поставщиком на оказание охранных услуг на общую сумму более 12,3 млн рублей. Вуз провел закупки без торгов, в чем антимонопольная служба усмотрела необоснованное ограничение конкуренции среди участников рынка охранных услуг Пермского края, а также неэффективное расходование средств из бюджета.