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В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС

В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС

15 августа 2024, 12:42
Фото: Google Maps
Антимонопольная служба подозревает вуз в нарушении Закона о защите конкуренции.
Сюжет
Уфас

В Пермском государственном институте культуры (ПГИК) прокомментировали новость о возможном нарушении Закона о защите конкуренции. Как подтвердили в руководстве вуза корреспонденту Properm.ru, действительно, 3 июля текущего года УФАС по Пермскому краю возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Однако решение по данному делу не вынесено, идет рассмотрение. В связи с этим делать выводы о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства со стороны ПГИК руководство считает преждевременным и недопустимым, пояснили в вузе.

Сегодня в пресс-службе Пермского УФАС России сообщили, что в период с 2021 по 2023 годы ПГИК заключил 14 договоров с ООО «Частная охранная организация „Борей“» как с единственным поставщиком на оказание охранных услуг на общую сумму более 12,3 млн рублей. Вуз провел закупки без торгов, в чем антимонопольная служба усмотрела необоснованное ограничение конкуренции среди участников рынка охранных услуг Пермского края, а также неэффективное расходование средств из бюджета.

Пермский институт культуры попался на нарушении Закона о защите конкуренции
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#Общество#Уфас#Пермь#Пермское уфас#Вуз
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