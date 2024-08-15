В России выбирают «места силы». В Пермском крае тоже есть претендент

Однако к оператору природного памятника есть серьезные вопросы со стороны Росприроднадзора. Организация не проводила расчет теплового баланса и не оценивала влияние на него антропогенного фактора, нарушая требования техпроекта. Пещеру посещало больше туристов, чем это было разрешено документацией.