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Posted 15 августа 2024, 02:36

Published 15 августа 2024, 02:36

Modified 15 августа 2024, 02:38

Updated 15 августа 2024, 02:38

В России выбирают «места силы». В Пермском крае тоже есть претендент

15 августа 2024, 02:36

Кунгурская ледяная пещера претендует на звание «Место силы России»

Сюжет
Туризм
Голосовать за природный памятник можно до конца 2024 года.

Кунгурская ледяная пещера претендует на звание одного из «Мест силы России». Всероссийское голосование, которое определит победителей, проводит в сети «Молодежная палата».

«Места силы России» — это достопримечательности, которые привлекают туристов, вдохновляют их и отражают дух российских регионов. Кунгурская пещера — единственный претендент из Прикамья. Она вышла в финал конкурса, который продлится до конца 2024 года.

Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и единственная в мире гипсовая пещера с обширным оледенением. А еще это первая пещера в России, куда стали водить туристов.

Однако к оператору природного памятника есть серьезные вопросы со стороны Росприроднадзора. Организация не проводила расчет теплового баланса и не оценивала влияние на него антропогенного фактора, нарушая требования техпроекта. Пещеру посещало больше туристов, чем это было разрешено документацией.

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#Туризм#Конкурс#Кунгурская ледяная пещера#Кунгурская пещера#Достопримечательности
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