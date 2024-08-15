properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

Кунгурская ледяная пещера претендует на звание «Место силы России»

В России выбирают «места силы». В Пермском крае тоже есть претендент

15 августа 2024, 02:36
Фото: mestasil.ru

Кунгурская ледяная пещера претендует на звание «Место силы России»

Голосовать за природный памятник можно до конца 2024 года.
Сюжет
Туризм

Кунгурская ледяная пещера претендует на звание одного из «Мест силы России». Всероссийское голосование, которое определит победителей, проводит в сети «Молодежная палата».

«Места силы России» — это достопримечательности, которые привлекают туристов, вдохновляют их и отражают дух российских регионов. Кунгурская пещера — единственный претендент из Прикамья. Она вышла в финал конкурса, который продлится до конца 2024 года.

Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и единственная в мире гипсовая пещера с обширным оледенением. А еще это первая пещера в России, куда стали водить туристов.

Однако к оператору природного памятника есть серьезные вопросы со стороны Росприроднадзора. Организация не проводила расчет теплового баланса и не оценивала влияние на него антропогенного фактора, нарушая требования техпроекта. Пещеру посещало больше туристов, чем это было разрешено документацией.

Читайте также:
В пермских лесах ограничат фото- и видеосъемку. С чем это связано?Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарахОпределены кандидаты-финалисты конкурса на должность главы Соликамска
#Туризм#Конкурс#Кунгурская ледяная пещера#Кунгурская пещера#Достопримечательности
Подпишитесь
Потепление в Пермском крае откладывается. Когда же оно придет?
Сегодня, 02:01
Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву
Сегодня, 03:57
Суд отменил решение о незаконности изъятия земель ООПТ «Черняевский лес»
Вчера, 16:27
IT-компания с пермскими корнями прекращает обслуживать пользователей из России
Вчера, 13:09
Александр Бастрыкин ждет доклада об избиении 14-летнего подростка в Перми
Вчера, 16:40
Начальницу УКС Перми не отпустили из СИЗО
Вчера, 12:53