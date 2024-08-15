В России выбирают «места силы». В Пермском крае тоже есть претендент

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Кунгурская ледяная пещера претендует на звание одного из «Мест силы России». Всероссийское голосование, которое определит победителей, проводит в сети «Молодежная палата».
«Места силы России» — это достопримечательности, которые привлекают туристов, вдохновляют их и отражают дух российских регионов. Кунгурская пещера — единственный претендент из Прикамья. Она вышла в финал конкурса, который продлится до конца 2024 года.
Кунгурская ледяная пещера — одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и единственная в мире гипсовая пещера с обширным оледенением. А еще это первая пещера в России, куда стали водить туристов.
Однако к оператору природного памятника есть серьезные вопросы со стороны Росприроднадзора. Организация не проводила расчет теплового баланса и не оценивала влияние на него антропогенного фактора, нарушая требования техпроекта. Пещеру посещало больше туристов, чем это было разрешено документацией.