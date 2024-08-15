properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

В связи с проведением забега «Темные ночи» в Перми перекроют улицы

В связи с проведением забега «Темные ночи» в Перми перекроют улицы

15 августа 2024, 12:33
Фото: 1MI
Ночной забег и велозаезд пройдут 17 августа.

В субботу, 17 августа, впервые в Перми состоится ночной забег и велозаезд «Темные ночи». Любители и атлеты-профессионалы преодолеют дистанции на 2, 5 и 10 километров, сообщают в краевом минспорта.

Уникальный маршрут пройдет по центральным улицам города. Старт соревнованиям будет дан в 21:00 от ДК Солдатова.

В связи с проведением «Темных ночей» будет изменена схема дорожного движения.

С 22:00 16 августа до 1:00 18 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по:

  • Комсомольскому проспекту по нечетной стороне, от пересечения с ул. Соловьева (в районе дома № 77 по Комсомольскому проспекту) до пересечения с ул. Соловьева (в районе дома № 81 по Комсомольскому проспекту);
  •  (нечетная сторона) от ул. Тимирязева до ул. Коминтерна;
  •  Комсомольскому проспекту (четная сторона) от ул. Тимирязева до ул. Коминтерна;
  •  ул. Коминтерна между сторонами Комсомольского проспекта;
  •  ул. Соловьева между сторонами Комсомольского проспекта;
  •  ул. Юрия Смирнова между сторонами Комсомольского проспекта;
  •  ул. Полины Осипенко между сторонами Комсомольского проспекта;
  •  ул. 1-я Красноармейская между сторонами Комсомольского проспекта;
  •  ул. Тимирязева между сторонами Комсомольского проспекта;
  •  ул. Белинского от дома № 71 по Комсомольскому проспекту до пересечения с ул. Сибирская;
  •  ул. Сибирская от ул. Белинского до дома № 57 по ул. Сибирская.

С 15:00 17 августа до 3:00 18 августа временно прекратится движение всех видов транспорта по автомобильной дороге по Комсомольскому проспекту по нечетной стороне, от пересечения с ул. Соловьева (в районе дома № 77 по Комсомольскому проспекту) до пересечения с ул. Соловьева (в районе дома № 81 по Комсомольскому проспекту);

С 20:00 17 августа до 00:00 18 августа временно прекратится движение всех видов транспорта по автомобильным дорогам по:

  • Комсомольскому проспекту (нечетная сторона) от ул. Тимирязева до ул. Коминтерна;
  • Комсомольскому проспекту (четная сторона) от ул. Тимирязева до ул. Коминтерна;
  • ул. Коминтерна между сторонами Комсомольского проспекта;
  • ул. Соловьева между сторонами Комсомольского проспекта;
  • ул. Юрия Смирнова между сторонами Комсомольского проспекта;
  • ул. Полины Осипенко между сторонами Комсомольского проспекта;
  • ул. 1-я Красноармейская между сторонами Комсомольского проспекта;
  • ул. Тимирязева между сторонами Комсомольского проспекта;
  • ул. Белинского от дома № 71 по Комсомольскому проспекту до пересечения с ул. Сибирская;
  • ул. Сибирская от ул. Белинского до дома № 57 по ул. Сибирская.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты движения.

Сегодня стало известно, что в Индустриальном районе Перми на трое суток будет закрыто движение транспорта по ул. Красных Командиров. Ограничения коснутся участка улицы от ул. Левченко до Самолетной. Они продлятся с 8:00 16 августа по 08:00 19 августа, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Читайте также:
До конца августа перекроют движение по улице в центре ПермиВ Перми до 11 августа ограничат движение по улице СолдатоваНа двух улицах Перми продлили ограничение движения транспорта
#Спорт#Пермь#Ограничение движения
Подпишитесь
Владелец «Треста №6» попытался уйти из СИЗО под залог в 5 миллионов
Сегодня, 13:15
В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС
Сегодня, 12:42
Власти Александровска заплатят за гибель пятилетнего ребенка на детской площадке
Сегодня, 10:21
Пермские вузы приняли рекордное количество заявлений. Что выбирают будущие студенты?
Сегодня, 07:42
Непогода третий день подряд ожидается в некоторых районах Пермского края
Сегодня, 10:03
Прокуратура требует от экс-главы Чайковского вернуть незаконно полученные премии
Сегодня, 10:10