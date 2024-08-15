В связи с проведением забега «Темные ночи» в Перми перекроют улицы

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
В субботу, 17 августа, впервые в Перми состоится ночной забег и велозаезд «Темные ночи». Любители и атлеты-профессионалы преодолеют дистанции на 2, 5 и 10 километров, сообщают в краевом минспорта.
Уникальный маршрут пройдет по центральным улицам города. Старт соревнованиям будет дан в 21:00 от ДК Солдатова.
В связи с проведением «Темных ночей» будет изменена схема дорожного движения.
С 22:00 16 августа до 1:00 18 августа будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по:
С 15:00 17 августа до 3:00 18 августа временно прекратится движение всех видов транспорта по автомобильной дороге по Комсомольскому проспекту по нечетной стороне, от пересечения с ул. Соловьева (в районе дома № 77 по Комсомольскому проспекту) до пересечения с ул. Соловьева (в районе дома № 81 по Комсомольскому проспекту);
С 20:00 17 августа до 00:00 18 августа временно прекратится движение всех видов транспорта по автомобильным дорогам по:
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршруты движения.
Сегодня стало известно, что в Индустриальном районе Перми на трое суток будет закрыто движение транспорта по ул. Красных Командиров. Ограничения коснутся участка улицы от ул. Левченко до Самолетной. Они продлятся с 8:00 16 августа по 08:00 19 августа, рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.