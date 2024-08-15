В связи с проведением забега «Темные ночи» в Перми перекроют улицы

С 15:00 17 августа до 3:00 18 августа временно прекратится движение всех видов транспорта по автомобильной дороге по Комсомольскому проспекту по нечетной стороне, от пересечения с ул. Соловьева (в районе дома № 77 по Комсомольскому проспекту) до пересечения с ул. Соловьева (в районе дома № 81 по Комсомольскому проспекту);