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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Туле пассажирка автобуса отсудила компенсацию за выпавшую на голову форточку

15 августа 2024, 08:06
Тульский областной суд обязал «Тулгорэлектротранс» возместить пассажирке компенсацию морального вреда.

В суд женщина обратилась после того, как в салоне автобуса ей на голову выпала форточка, в результате ДТП. Пассажирка получила травму. Возмещать ущерб добровольно ответчик отказался, пишет tsn24.ru.

Судом иск истца был удовлетворен. Однако, перевозчик подал апелляционную жалобу в Тульский областной суд.

Проверив материалы дела, коллегия Тульского областного суда оставила решение районного суда без изменения и обязала ответчика выплатить пострадавшей пассажирке 30 000 рублей.

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