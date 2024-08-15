В Туле пассажирка автобуса отсудила компенсацию за выпавшую на голову форточку

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В суд женщина обратилась после того, как в салоне автобуса ей на голову выпала форточка, в результате ДТП. Пассажирка получила травму. Возмещать ущерб добровольно ответчик отказался, пишет tsn24.ru.
Судом иск истца был удовлетворен. Однако, перевозчик подал апелляционную жалобу в Тульский областной суд.
Проверив материалы дела, коллегия Тульского областного суда оставила решение районного суда без изменения и обязала ответчика выплатить пострадавшей пассажирке 30 000 рублей.