Владелец «Треста №6» попытался уйти из СИЗО под залог в 5 миллионов

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Судья Лариса Чащухина сегодня оставила до 8 октября под арестом в СИЗО владельца «Треста №6» Сергея Микова. Следствие ему предъявило обвинение в даче взятки в особо крупном размере (5,45 млн рублей) через посредника начальнице УКС Перми Ирине Чирковой. Деньги были переданы, считает следствие, 22 июля 2022 года и предназначались за оплату по актам за невыполненные на трех объектах работы.
Микова задержали 9 августа, на следующий день Дзержинский районный суд отправил его СИЗО. Его адвокат Владимир Обухов направил апелляционную жалобу на арест 12 августа. Он просил изменить меру пресечения своему доверителю на домашний арест.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, Миков ходатайствовал о рассмотрении материалов в закрытом заседании. Его защита поддержала позицию. Судья Чащухина допустила прессу к участию в процессе, напомнив об открытости судопроизводства.
Представитель прокуратуры в начале заседания приобщила к делу протокол допроса Микова и постановление СУ СКР о привлечении его в качестве обвиняемого.
Как было оглашено в суде, при избрании меры пресечения в первой инстанции был допущен ряд процессуальных нарушений. В связи с этим решение об аресте адвокат Обухов назвал незаконным и попросил его отменить и назначить Микову домашний арест или залог. Размер залога адвокат не огласил, сообщив, что сумма указана в жалобе.
В своей речи адвокат вновь напомнил о процедуре рассмотрения ходатайств следствия в суде. По его мнению требования были в Дзержинском районном суде нарушены.
«Мы расцениваем это как некие договоренности следствия с судьей, материалы не были надлежащим образом зарегистрированы. Мы ставим под сомнение беспристрастность суда», — заявил Обухов. Арест в СИЗО он назвал избыточной мерой.
По словам самого Микова, что его организации оказывают социальные услуги, речь шла об исполнении фигурирующих в деле объектах. А это требует его личного присутствия на работе. Также он подтвердил, что готов внести залог и имеет средства для его оплаты. По информации журналиста Properm.ru, речь о сумме в 5 млн рублей.
Прокурор Татьяна Телешова возражала против удовлетворения жалобы и назвала доводы защиты несостоятельными.
Вчера Пермский краевой суд отказал чиновнице Ирине Чирковой в смягчении меры пресечения. Начальница управления капстроительства не отрицает, что получила деньги от Микова, но называет их не взяткой. Она назвала данную ситуацию «недоразумением, в котором разберётся следствие».
Строительно-монтажный «Трест №6» в 2022 году был реконструкции пермского Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье» общей сложностью на 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений.
Например, сроки сдачи манежа «Спартак» неоднократно сдвигались. На конкурс по его реконструкции в 2021 году заявилась только одна компания — ООО «Строительно-монтажный трест №6», она же и стала победителем. Подрядчик согласился выполнить работы по начальной цене контракта — 485,4 млн рублей.
В ноябре 2019 года между муниципальным учреждением «Управление технического заказчика» и ООО «Строительно-монтажный трест № 6» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания Дворца молодежи. Проектная документация на реконструкцию объекта была разработана за 14,5 млн рублей, сама реконструкция обошлась в 642 млн рублей. Сроки сдачи объекта из-за выявленных при проведении работ нарушений неоднократно сдвигались.
О том, что сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали по подозрению во взятке Микова и Чиркову стало известно в минувшую пятницу.