Владелец «Треста №6» попытался уйти из СИЗО под залог в 5 миллионов

По словам самого Микова, что его организации оказывают социальные услуги, речь шла об исполнении фигурирующих в деле объектах. А это требует его личного присутствия на работе. Также он подтвердил, что готов внести залог и имеет средства для его оплаты. По информации журналиста Properm.ru, речь о сумме в 5 млн рублей.