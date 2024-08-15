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Власти Александровска заплатят за гибель пятилетнего ребенка на детской площадке

Власти Александровска заплатят за гибель пятилетнего ребенка на детской площадке

15 августа 2024, 10:21
Фото: 1MI
Местная гордума в качестве поправки в бюджет рассматривает выделение этой суммы.

Администрация Александровска заплатит 3,4 млн рублей за гибель пятилетнего ребенка на детской площадке. Местная гордума в качестве поправки в бюджет рассматривает выделение этой суммы, пишет URA.RU.

Мэрия Александровска и родители погибшего мальчика заключили мировое соглашение, по котором власти городского округа должны выплатить семье ребенка 3,4 млн рублей — в эту сумму входит компенсация морального вреда и расходы на погребение.

Трагедия произошла 30 июля 2022 года. На пятилетнего малыша, игравшего на детской площадке, упали незакрепленные футбольные ворота. Медики не смогли спасти мальчика. Площадка, где все случилось, была муниципальной, а вот ворота на балансе муниципалитета не состояли.

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#Детский мир#Александровск#Погиб ребенок
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