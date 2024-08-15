Власти Александровска заплатят за гибель пятилетнего ребенка на детской площадке

Трагедия произошла 30 июля 2022 года. На пятилетнего малыша, игравшего на детской площадке, упали незакрепленные футбольные ворота. Медики не смогли спасти мальчика. Площадка, где все случилось, была муниципальной, а вот ворота на балансе муниципалитета не состояли.