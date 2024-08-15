Власти Перми рассказали, когда откроются экотропы в долине реки Егошихи

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
Экологические маршруты в долине реки Егошихи в Перми откроются для массового посещения в ноябре этого года. Как рассказали в МКУ «Горзеленстрой», подробные карты и схемы маршрутов будут опубликованы, когда объект сдадут в эксплуатацию.
Экомаршрут делится на три участка:
Благоустройство долины реки Егошихи ведется по проекту «Зеленое кольцо». На участке «Завод Шпагина — Егошихинское кладбище» идет строительство визит-центра. По замыслу властей, в ходе работ появятся экологические тропы с удобными спусками и мостиками, визит-центры, смотровые площадки, дождевые сады, видеонаблюдение и места для отдыха с подходом к водоемам.