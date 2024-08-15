Власти Перми рассказали, когда откроются экотропы в долине реки Егошихи

Экологические маршруты в долине реки Егошихи в Перми откроются для массового посещения в ноябре этого года. Как рассказали в МКУ «Горзеленстрой», подробные карты и схемы маршрутов будут опубликованы, когда объект сдадут в эксплуатацию.