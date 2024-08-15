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Власти Перми рассказали, когда откроются экотропы в долине реки Егошихи

Власти Перми рассказали, когда откроются экотропы в долине реки Егошихи

15 августа 2024, 06:49
Фото: Telegram-канал Эдуарда Соснина
На участке также должен появиться визит-центр.

Экологические маршруты в долине реки Егошихи в Перми откроются для массового посещения в ноябре этого года. Как рассказали в МКУ «Горзеленстрой», подробные карты и схемы маршрутов будут опубликованы, когда объект сдадут в эксплуатацию.

Экомаршрут делится на три участка:

  • Разгуляй, район старого трамвайного мостика, вход с ул. Парковая;
  • Средняя дамба — спуск с Северной дамбы, бульвара Гагарина и ул. Веселая;
  • район Красные Казармы, вход с ул. Льва Шатрова.

Благоустройство долины реки Егошихи ведется по проекту «Зеленое кольцо». На участке «Завод Шпагина — Егошихинское кладбище» идет строительство визит-центра. По замыслу властей, в ходе работ появятся экологические тропы с удобными спусками и мостиками, визит-центры, смотровые площадки, дождевые сады, видеонаблюдение и места для отдыха с подходом к водоемам.

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#Общество#Пермь#Экология#Городская среда#Егошиха#Малые реки
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