Вырос приток воды в Камское водохранилище

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
Дождливая погода привела к тому, что в Камском водохранилище вырос приток воды. Пока он только незначительно превышает норму, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Напомним, в прошлом году из-за засухи приток воды в Камское водохранилище существенно упал, а Кама резко обмелела. Из-за этого в Прикамье почти на треть снизилась выработка электроэнергии.
В ближайшие дни пермяков ждет сырая и промозглая погода. Потепление начнется только 20–21 августа.