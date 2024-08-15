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Вырос приток воды в Камское водохранилище

Вырос приток воды в Камское водохранилище

15 августа 2024, 03:19
Фото: properm.ru
В прошлом году засуха привела к снижению выработки электроэнергии в крае.

Дождливая погода привела к тому, что в Камском водохранилище вырос приток воды. Пока он только незначительно превышает норму, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».

Напомним, в прошлом году из-за засухи приток воды в Камское водохранилище существенно упал, а Кама резко обмелела. Из-за этого в Прикамье почти на треть снизилась выработка электроэнергии.

В ближайшие дни пермяков ждет сырая и промозглая погода. Потепление начнется только 20–21 августа.

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#Погода#Дожди#Камское водохранилище
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