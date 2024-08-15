Завтра в Осе простятся с погибшим 62-хлетним пулемётчиком

Александр Усынин родился 26 мая 1962 года в Осе. После окончания школы он поступил в зооветеринарный техникум, где получил специальность «ветеринар-фельдшер». В 1981–1983 годах служил в армии санитарным инструктором, наводчиком и командиром орудия. После завершения службы работал оператором в нефтедобывающей компании. По словам близких, у него были золотые руки. Увлекался резьбой по дереву.