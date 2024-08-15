properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Завтра в Осе простятся с погибшим 62-хлетним пулемётчиком

Завтра в Осе простятся с погибшим 62-хлетним пулемётчиком

15 августа 2024, 16:47
Фото: ВКонтакте/Администрация Осинского городского округа
Александр Усынин подписал контракт в конце прошлого года и уже был ранен.

Завтра, 16 августа, в Осе простятся с погибшим в ходе СВО 62-летним земляком. Александр Усынин был убит 25 июня, сообщает официальный паблик администрации Осинского городского округа.

Александр Усынин родился 26 мая 1962 года в Осе. После окончания школы он поступил в зооветеринарный техникум, где получил специальность «ветеринар-фельдшер». В 1981–1983 годах служил в армии санитарным инструктором, наводчиком и командиром орудия. После завершения службы работал оператором в нефтедобывающей компании. По словам близких, у него были золотые руки. Увлекался резьбой по дереву.

Контракт он заключил в конце прошлого года. Сначала служил стрелком, затем пулеметчиком. Несмотря на полученное ранение, после лечения вновь вернулся на передовую.

Гражданская панихида состоится 16 августа в 11:00 возле Осинского Дворца культуры (ул. М. Горького, 71).

Читайте также:
Осуждённый за взятки Дмитрий Левинский после ранения вернулся на фронт«Амкар Пермь» присоединяется ко сбору гуманитарной помощи для жителей КурскаIT-компания с пермскими корнями прекращает обслуживать пользователей из России
#Военная операция на Украине#Оса#Сво
Подпишитесь
Владелец «Треста №6» попытался уйти из СИЗО под залог в 5 миллионов
Сегодня, 13:15
В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС
Сегодня, 12:42
Власти Александровска заплатят за гибель пятилетнего ребенка на детской площадке
Сегодня, 10:21
Пермские вузы приняли рекордное количество заявлений. Что выбирают будущие студенты?
Сегодня, 07:42
Непогода третий день подряд ожидается в некоторых районах Пермского края
Сегодня, 10:03
Прокуратура требует от экс-главы Чайковского вернуть незаконно полученные премии
Сегодня, 10:10