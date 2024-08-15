Завтра в Осе простятся с погибшим 62-хлетним пулемётчиком

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Завтра, 16 августа, в Осе простятся с погибшим в ходе СВО 62-летним земляком. Александр Усынин был убит 25 июня, сообщает официальный паблик администрации Осинского городского округа.
Александр Усынин родился 26 мая 1962 года в Осе. После окончания школы он поступил в зооветеринарный техникум, где получил специальность «ветеринар-фельдшер». В 1981–1983 годах служил в армии санитарным инструктором, наводчиком и командиром орудия. После завершения службы работал оператором в нефтедобывающей компании. По словам близких, у него были золотые руки. Увлекался резьбой по дереву.
Контракт он заключил в конце прошлого года. Сначала служил стрелком, затем пулеметчиком. Несмотря на полученное ранение, после лечения вновь вернулся на передовую.
Гражданская панихида состоится 16 августа в 11:00 возле Осинского Дворца культуры (ул. М. Горького, 71).