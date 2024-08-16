60 реготделений ЕР собирают гумпомощь для жителей Курской области

Большинство ПВР оснащены всем необходимым для комфортного пребывания людей. В два крупнейших пункта Якушев и активисты партии доставили холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей. В регионе работают активисты МГЕР и «Волонтерской Роты», которые помогают распределять гуманитарную помощь и обрабатывать адресные заявки. Число волонтеров, прибывающих из самых разных регионов страны, ежедневно растет, отметил Владимир Якушев.