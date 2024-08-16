60 реготделений ЕР собирают гумпомощь для жителей Курской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Владимир Якушев, исполняющий обязанности секретаря генсовета партии, посетил Курскую область и отметил, что более 60 региональных отделений участвуют в этой гуманитарной миссии. С 7 августа партия систематически отправляет помощь в пострадавший от атак ВСУ регион, передает newsnn.ru.
Совместно с врио губернатора и секретарем Курского отделения партии Алексеем Смирновым Якушев посетил центр распределения гуманитарной помощи. Они обсудили потребности людей, проживающих в ПВР. Работу центров координируют глава местного исполкома Евгений Маслов и председатель МГЕР Антон Демидов.
Якушев подчеркнул, что председатель партии Дмитрий Медведев указал на необходимость оперативного реагирования на нужды жителей пострадавшего региона. Партия активно выполняет эти задачи, у нее есть для этого инфраструктура и ресурсы.
Большинство ПВР оснащены всем необходимым для комфортного пребывания людей. В два крупнейших пункта Якушев и активисты партии доставили холодильники, микроволновые печи, бытовую химию, фрукты и сладости для детей. В регионе работают активисты МГЕР и «Волонтерской Роты», которые помогают распределять гуманитарную помощь и обрабатывать адресные заявки. Число волонтеров, прибывающих из самых разных регионов страны, ежедневно растет, отметил Владимир Якушев.
Жители Курской области также могут обратиться за помощью в штаб общественной поддержки ЕР. Медицинским учреждениям региона ранее были переданы средства РЭБ для автомобилей скорой помощи. Владимир Якушев привез в Курскую областную клиническую больницу рации, бытовую технику, продукты и воду.
Как сообщается на сайте партии ER.RU, «Единая Россия» оказывает адресную помощь жителям Рыльска, а молодогвардейцы помогают эвакуировать людей из обстреливаемого района. По словам Якушева, главная задача партии — помощь людям, и она занимается этим с первых часов атаки ВСУ на регион.