Бывший омбудсмен Прикамья Павел Миков нашел редкую вазу на помойке рядом с домом

«Интересная находка. Я что то подобное видела в детстве, у тёти на даче», — прокомментировала одна из пользователей. В ответ бывший уполномоченный по правам человека предположил, что ваза была изготовлена малым тиражом в Кунгуре для VIP-гостей из Англии в 1991 году. «Россия искала союзников. Закладной камень Мурчинсону был установлен на территории школы №9 (Комсомольский пр-т, 45)», — рассказал экс-омбудсмен.