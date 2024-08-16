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Бывший омбудсмен Прикамья Павел Миков нашел редкую вазу на помойке рядом с домом

Бывший омбудсмен Прикамья Павел Миков нашел редкую вазу на помойке рядом с домом

16 августа 2024, 08:05
Фото: Павел Миков / Vk
Ваза могла быть подарком для VIP-гостей из Англии.

Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков нашел раритетную вазу. Интересную находку экс-омбудсмен нашел на помойке рядом с домом.

«Вот такую чудесную вазу нашел на помойке возле дома утром. Судя по оформлению, это ваза была подарочная к 150-летию открытия сэром Редериком Импи Мэрчинсом новой геологической системы — Пермской», — пишет Павел Миков на своей страничке в соцсетях.

«Интересная находка. Я что то подобное видела в детстве, у тёти на даче», — прокомментировала одна из пользователей. В ответ бывший уполномоченный по правам человека предположил, что ваза была изготовлена малым тиражом в Кунгуре для VIP-гостей из Англии в 1991 году. «Россия искала союзников. Закладной камень Мурчинсону был установлен на территории школы №9 (Комсомольский пр-т, 45)», — рассказал экс-омбудсмен.

Напомним, недавно Павел Миков нашел новую работу. Бывший омбудсмен завершил обучение в Томском университете и проводит экскурсии по Перми.

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#Тко#Раритет#Мусорки
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