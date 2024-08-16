Часть Компроса в районе ДК Солдатова закроют для водителей в эту субботу. Схема

В эту субботу, 17 августа, в Перми перекроют участок Комсомольского проспекта, проезд транспорта будет запрещен. Ограничения коснутся нечетной стороны проспекта, на участке от пересечения с ул. Соловьева в районе дома по Комсомольскому проспекту, 77 до пересечения с ул. Соловьева в районе дома по Комсомольскому проспекту, 81.