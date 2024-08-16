Экс-владельцы «Мотовилихи» смогут обжаловать решение на 2,7 миллиардов до сентября

11 июля Свердловский районный суд частично удовлетворил иск и взыскал с Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян, а также экс-совладельца ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутатов Госдумы РФ Марата Загидуллова и Рафаэля Гималова, Юрия Медведюка — собственника ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владельца такого же пакета акций Руслана Валитова. С них был взыскан только насчитанная сумма ущерба заводу на 2,76 млрд рублей. Проценты за пользование деньгами на сумму 1,05 млрд рублей по решению суда они возмещать не должны.