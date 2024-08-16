Экс-владельцы «Мотовилихи» смогут обжаловать решение на 2,7 миллиардов до сентября

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Решение по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании с топ-менеджеров и бывших собственников «Мотовилихинских заводов» многомиллиардных убытков предприятия пока никто из ответчиков не обжаловал, следует из данных картотеки суда. Мотивировочная часть решения была изготовлена судьей Еленой Гурьевой 7 августа, соответственно срок подачи апелляционных жалоб — до 7 сентября.
Ранее судья Гурьева отказала юристам депутата заксобрания Вагаршака Сарксяня в удовлетворении замечаний к протоколу судебного заседания. Они указали в жалобе на разночтения между письменным протоколом и аудиозаписью, однако суд признал их несущественными и не влияющими на предмет иска.
Параллельно с тем бывшему топ-менеджеру «Мотовилихинских заводов» и Сарксяну и бывшему депутату Госдумы РФ Рафаэлю Гималову в очередной раз отказали в смене подсудности для рассмотрения этого иска Генпрокуратуры РФ. Пермский краевой суд вынес такое определение по апелляционной жалобе на решение о рассмотрение требований в Свердловском районном суде. Юристы Сарксяна и Гималова просили направить дело на рассмотрение в арбитражный суд, а не в суде общей юрисдикции.
Апелляционная жалоба была рассмотрена уже после вынесения решения по иску Генпрокуратуры о возмещении ущерба, нанесенного действиями топ-менеджеров и собственников «Мотовилихинским заводам». Как ранее утверждали собеседники журналиста Properm.ru, иное решение повлияло бы на все рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ.
Как указывается в решении суда, с 2002 года ответчики вели совместный бизнес. Для закрепления имеющихся договоренностей и определения порядка совместных действий 19 мая 2010 года между Юрием Медведюком, Валитовым и Сарксяном (с одной стороны) и Маратом Загидулловым (с другой стороны) было заключено акционерное соглашение по управлению «Мотовилихинскими заводами».
По условиям сделки, ее участники договорились, что согласовывают все основные решения, в том числе кадровые (принятие, увольнение и переводы топ-менеджеров, генерального директора, главного бухгалтера, заместителей генерального директора по экономике и финансам, главного инженера, заместителя генерального директора по производству, начальника службы безопасности, руководителей дочерних компаний), структуру и стратегию общества, инвестиционные проекты, включая закупку нового оборудования. Консолидировав таким образом более 50% акций стратегического предприятия, ответчики разработали план вывода активов ПАО «Мотовилихинские заводы» и последующего совместного незаконного обогащения.
Для этого они использовали схемы по предоставлению невозвратных займов подконтрольным организациям. Кроме того, ответчики приобретали доли и вносили деньги в уставные капиталы юридических лиц, не связанных с деятельностью предприятия и в отсутствие к тому экономического смысла. Дочерние организации ПАО — ЗАО «Третий Спецмаш», ООО «Металлургический завод Камасталь», ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» заключали сделки с подконтрольными Сарксяну и членам его семьи юридическими лицами с искусственным завышением цены, исключительной задачей которых являлся вывод денежных средств из оборота группы компаний ПАО «Мотовилихинские заводы».
Кроме того Сарксян и Медведюк вывели из состава имущественного комплекса предприятия восемь зданий детских садов, которые и сейчас сдаются ими аренду муниципальным бюджетным дошкольным учреждениям.
11 июля Свердловский районный суд частично удовлетворил иск и взыскал с Сарксяна и членов его семьи Бориса, Гермене и Светланы Сарксян, а также экс-совладельца ПАО «Мотовилихинские заводы» и экс-депутатов Госдумы РФ Марата Загидуллова и Рафаэля Гималова, Юрия Медведюка — собственника ООО «Метатрон», которому принадлежит 10% акций машхолдинга, и владельца такого же пакета акций Руслана Валитова. С них был взыскан только насчитанная сумма ущерба заводу на 2,76 млрд рублей. Проценты за пользование деньгами на сумму 1,05 млрд рублей по решению суда они возмещать не должны.
Изначально иск на 3,8 млрд рублей к топ-менеджерам и совладельцам «Мотовилихи» поступил на рассмотрение Одинцовского суда. Ответчики и тогда ходатайствовали о необходимости направить иск на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края. Против этого возражали представители прокуратуры, ГК «Ростех» и «Мотовилихинских заводов». В результате дело было направлено на рассмотрение Свердловского районного суда в Перми.