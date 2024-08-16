Кабачки: как справиться с нашествием огородных пришельцев

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Наш материал и рецепты из кабачков из него помогут вкусно и полезно победить кабачковое нашествие.
Самый простой и очень популярный рецепт. Такие вкусные кабачки можно подать как гарнир или как отдельное блюдо.
Кабачки вымойте и, при необходимости, очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Если кабачки старые, лучше разрезать их вдоль пополам и удалить жесткие семена. Муку смешайте с солью и перцем. Обваляйте кружочки кабачков в приправленной муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте кабачки в один слой и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, примерно по 1,5 мин. с каждой стороны.
Можно перед жаркой обмакнуть каждый кусочек в слегка взбитое яйцо. В этом случае панировка пристанет лучше.
Приготовьте соус к кабачкам. Удалите у зелени стебли, листочки мелко порубите. Чеснок раздавите, очистите и мелко порубите. Смешайте сметану с чесноком и зеленью, посолите, тщательно перемешайте. Держите до подачи в холодильнике.
Простое и вкусно блюдо, способное быть как основным, так и гарниром. Кабачки для этого блюда лучше брать молодые, среднего размера и примерно одинаковой толщины.
Кабачки нарезать кружочками не меньше 1 см.
Два больших спелых помидора бланшировать и снять с них шкурку. Очищенные помидоры размять вилкой в кашицу (можно перебить их в блендере) добавить красный и черный перец, щепотку молотого кориандра, чуть соли и измельченные зубчики чеснока.
Моцареллу нарезать кружочками такого же диаметра, как и кабачки.
В керамическую или стеклянную форму выложить большую часть томатной заправки.
Собрать блюдо: колечко кабачка — чуть присолить — томатная заправка — колечко кабачка — немного соли — томатная заправка — кабачок. Томатная заправка между овощами придаст сочность блюду (можно сделать слой из колечка помидора).
Не спешите класть сыр, он быстро расплавиться, а овощи будут еще сырые.
Запекать кабачки 25-30 минут при 180'' (время может чуть увеличится исходя из особенностей духовки). Минут через 25 достать блюдо из духовки, аккуратно разложить сыр и отправить еще на 7-10 минут.
При подаче на дно тарелки выложить томатную заправку, далее запеченные овощи и украсить зеленью.
Также можно часть кабачков заменить баклажанами.
Еще один популярный вариант потребления кабачков — оладьи.
Кабачки промойте под водой, срежьте хвостики и натрите их на средней терке.
Нарежьте мелко укроп и выдавите через пресс почищенный чеснок.
Добавьте укроп с чесноком, яйца и муку к натертым кабачкам. Посолите по вкусу и перемешайте.
Нагрейте на сковороде растительное масло и выкладывайте горкой кабачковую массу.
Жарьте на среднем огне с двух сторон.
Готовые кабачковые оладьи с зеленью выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.
Очень популярны кабачки в качестве заготовок на зиму. Чего только не придумали за десятилетия люди: икру и салаты, лечо и аджику. Мы же поделимся с вами оригинальным и проверенным рецептом. Встречайте:
Ингредиенты на восемь порций:
Вымойте кабачки теплой водой и обсушите. Удалите плодоножку и поврежденные места у молодых кабачков. Старые плоды избавьте от кожицы и семян. Подготовленные кабачки натрите на «корейской» терке или нарежьте соломкой толщиной 2–3 мм. Уложите тертые кабачки в кастрюлю объемом примерно 3 л.
Замочите 3 средние моркови в холодной воде на 2–3 минуты. Вымойте их и очистите. Подготовленную морковь натрите или нарежьте соломкой. Выложите морковь в посуду с кабачками.
Среднюю головку чеснока разберите на зубчики и очистите. Измельчите чеснок любым удобным способом — теркой, порубите ножом или пропустите через пресс. Подготовленный чеснок выложите на отдельную тарелку.
Вымытый и высушенный сладкий перец очистите от семян. Удалите внутренние перегородки. Перец нашинкуйте соломкой толщиной 3–4 мм. Подготовленный перец отправьте к моркови и кабачкам.
Смешайте овощи, используя две ложки. Выложите в салат чеснок, по 0,5 ч. л. черного молотого перца и паприки, по 0,25 ч. л. порошка чили и молотого кориандра. Раскрошите в пальцах лавровые листья, отправьте в салат. Вместо предлагаемого набора пряностей можете использовать готовую приправу для моркови по-корейски. Положите в кабачки 1 ст. л. соли и 100 г сахара, влейте 100 мл 9% уксуса и столько же растительного масла. Тщательно перемешайте салат и оставьте при комнатной температуре на 3 часа для выхода сока.
Подготовленные кабачки по-корейски разложите по пол-литровым банкам. Прикройте их ошпаренными крышками и установите в широкую и низкую кастрюлю, дно которой устлано сложенным вдвое полотенцем. Влейте в кастрюлю теплую воду, чтобы она покрыла банки до плечиков. Доведите воду на среднем огне до кипения. Убавьте пламя и стерилизуйте салат 20 минут. Горячие банки извлеките из кастрюли и сразу герметично закройте. Салат остудите не укутывая, спрячьте в кладовку.
Результат: легкая и не слишком острая закуска. Салат содержит классический набор специй, который создает запоминающийся вкус и аромат.