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Кабачки: как справиться с нашествием огородных пришельцев

Кабачки: как справиться с нашествием огородных пришельцев

16 августа 2024, 05:52
Фото: Изображение Midjourney
Кабачки в последние годы прочно вошли в интернет-фольклор: как только приближается август — соцсети полнятся мемами с продолговатыми зелеными овощами и проблемой их урожая.

Наш материал и рецепты из кабачков из него помогут вкусно и полезно победить кабачковое нашествие.

Кабачки, жареные кружочками в муке на сковороде

Самый простой и очень популярный рецепт. Такие вкусные кабачки можно подать как гарнир или как отдельное блюдо.

Ингредиенты на 8 порций

  • 4 средних кабачка
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 небольшой пучок укропа
  • 1 небольшой пучок петрушки
  • 250 г жирной сметаны
  • мука
  • соль, черный перец
  • растительное масло

Приготовление

Кабачки вымойте и, при необходимости, очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Если кабачки старые, лучше разрезать их вдоль пополам и удалить жесткие семена. Муку смешайте с солью и перцем. Обваляйте кружочки кабачков в приправленной муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте кабачки в один слой и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, примерно по 1,5 мин. с каждой стороны.

Можно перед жаркой обмакнуть каждый кусочек в слегка взбитое яйцо. В этом случае панировка пристанет лучше.

Приготовьте соус к кабачкам. Удалите у зелени стебли, листочки мелко порубите. Чеснок раздавите, очистите и мелко порубите. Смешайте сметану с чесноком и зеленью, посолите, тщательно перемешайте. Держите до подачи в холодильнике.

Кабачки, запеченные в духовке с сыром

Простое и вкусно блюдо, способное быть как основным, так и гарниром. Кабачки для этого блюда лучше брать молодые, среднего размера и примерно одинаковой толщины.

Ингредиенты на 8 порций

  • Кабачок — 4 шт. (молодые, среднего размера)
  • Помидор — 2 шт. (большие)
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Моцарелла (или твердый сыр) — 120 г
  • Соль — по вкусу
  • Зелень — по вкусу (для подачи блюда)
  • Перец красный жгучий — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Кориандр — 1 щепотка (молотый)

Кабачки нарезать кружочками не меньше 1 см.

Два больших спелых помидора бланшировать и снять с них шкурку. Очищенные помидоры размять вилкой в кашицу (можно перебить их в блендере) добавить красный и черный перец, щепотку молотого кориандра, чуть соли и измельченные зубчики чеснока.

Моцареллу нарезать кружочками такого же диаметра, как и кабачки.

В керамическую или стеклянную форму выложить большую часть томатной заправки.

Собрать блюдо: колечко кабачка — чуть присолить — томатная заправка — колечко кабачка — немного соли — томатная заправка — кабачок. Томатная заправка между овощами придаст сочность блюду (можно сделать слой из колечка помидора).

Не спешите класть сыр, он быстро расплавиться, а овощи будут еще сырые.

Запекать кабачки 25-30 минут при 180'' (время может чуть увеличится исходя из особенностей духовки). Минут через 25 достать блюдо из духовки, аккуратно разложить сыр и отправить еще на 7-10 минут.

При подаче на дно тарелки выложить томатную заправку, далее запеченные овощи и украсить зеленью.

Также можно часть кабачков заменить баклажанами.

Оладьи из кабачков

Еще один популярный вариант потребления кабачков — оладьи.

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки — 600 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Мука — 5 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Несколько веточек укропа
  • Растительное масло — для жарки

Кабачки промойте под водой, срежьте хвостики и натрите их на средней терке.

Нарежьте мелко укроп и выдавите через пресс почищенный чеснок.

Добавьте укроп с чесноком, яйца и муку к натертым кабачкам. Посолите по вкусу и перемешайте.

Нагрейте на сковороде растительное масло и выкладывайте горкой кабачковую массу.

Жарьте на среднем огне с двух сторон.

Готовые кабачковые оладьи с зеленью выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки жира.

Кабачки на зиму

Очень популярны кабачки в качестве заготовок на зиму. Чего только не придумали за десятилетия люди: икру и салаты, лечо и аджику. Мы же поделимся с вами оригинальным и проверенным рецептом. Встречайте:

Кабачки на зиму по-корейски

Ингредиенты на восемь порций:

  • Чеснок 1 гол.
  • Сахар 100 г
  • Сладкий перец 300 г
  • Паприка 0.5 ч. л.
  • Морковь 250 г
  • Растительное масло 100 мл
  • Кабачок 1.5 кг
  • Соль 1 ст. л.
  • Черный молотый перец 0.5 ч. л.
  • Кориандр 0.25 ч. л.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • 9% столовый уксус 100 мл
  • Порошок перца чили 0.25 ч. л.

Вымойте кабачки теплой водой и обсушите. Удалите плодоножку и поврежденные места у молодых кабачков. Старые плоды избавьте от кожицы и семян. Подготовленные кабачки натрите на «корейской» терке или нарежьте соломкой толщиной 2–3 мм. Уложите тертые кабачки в кастрюлю объемом примерно 3 л.

Замочите 3 средние моркови в холодной воде на 2–3 минуты. Вымойте их и очистите. Подготовленную морковь натрите или нарежьте соломкой. Выложите морковь в посуду с кабачками.

Среднюю головку чеснока разберите на зубчики и очистите. Измельчите чеснок любым удобным способом — теркой, порубите ножом или пропустите через пресс. Подготовленный чеснок выложите на отдельную тарелку.

Вымытый и высушенный сладкий перец очистите от семян. Удалите внутренние перегородки. Перец нашинкуйте соломкой толщиной 3–4 мм. Подготовленный перец отправьте к моркови и кабачкам.

Смешайте овощи, используя две ложки. Выложите в салат чеснок, по 0,5 ч. л. черного молотого перца и паприки, по 0,25 ч. л. порошка чили и молотого кориандра. Раскрошите в пальцах лавровые листья, отправьте в салат. Вместо предлагаемого набора пряностей можете использовать готовую приправу для моркови по-корейски. Положите в кабачки 1 ст. л. соли и 100 г сахара, влейте 100 мл 9% уксуса и столько же растительного масла. Тщательно перемешайте салат и оставьте при комнатной температуре на 3 часа для выхода сока.

Подготовленные кабачки по-корейски разложите по пол-литровым банкам. Прикройте их ошпаренными крышками и установите в широкую и низкую кастрюлю, дно которой устлано сложенным вдвое полотенцем. Влейте в кастрюлю теплую воду, чтобы она покрыла банки до плечиков. Доведите воду на среднем огне до кипения. Убавьте пламя и стерилизуйте салат 20 минут. Горячие банки извлеките из кастрюли и сразу герметично закройте. Салат остудите не укутывая, спрячьте в кладовку.

Результат: легкая и не слишком острая закуска. Салат содержит классический набор специй, который создает запоминающийся вкус и аромат.

#Общество#Еда#Кухня#Кулинария#Кулинарные рецепты.
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