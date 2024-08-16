Кабачки: как справиться с нашествием огородных пришельцев

Кабачки вымойте и, при необходимости, очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Если кабачки старые, лучше разрезать их вдоль пополам и удалить жесткие семена. Муку смешайте с солью и перцем. Обваляйте кружочки кабачков в приправленной муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выкладывайте кабачки в один слой и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки, примерно по 1,5 мин. с каждой стороны.