На следующей неделе в Пермском крае можно будет посетить «Поезд Победы»

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Передвижная выставка-музей «Поезд Победы» прибудет в Пермский край во вторник, 20 августа. Пробудет он в Перми три дня, а 23 августа остановится в Соликамске, сообщают в краевом правительстве.
«Поезд Победы» — первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде. 10 тематических вагонов посвящены отдельным событиям или вехам Великой Отечественной войны. В 2023 году музей пополнился новым вагоном о военных трибуналах. В интерактивной версии уникальной экспозиции 79 панорам, 158 интерактивных элементов, оцифровали 159 фотографий экспонатов. В панорамы создатели интегрировали видео с экранов и проекторов.
Жители и гости городов смогут бесплатно увидеть уникальную выставку о событиях Великой Отечественной войны. Выставка-музей разместится на Перми-2 и железнодорожном вокзале Соликамска.
Получить билет можно на сайте проекта поездпобеды.рф, пройдя регистрацию, которая открывается примерно за сутки до прибытия поезда. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст для посетителей 12+. Дети младше 12 лет могут пройти только в сопровождении взрослого по одному билету.
Группы заходят в поезд с пятиминутным интервалом, предварительно показав свой электронный билет проверяющим.
Работа экспозиции с 20 по 23 августа 2024 года (время пермское):
Пермь
Соликамск
В Пермь 8 мая приезжал ретропоезд «Эшелон Победы», его собрали из старинных выгонов. В составе поезда, например, имеется солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-кухня.
На открытых платформах размещена военная техника: танк Т-34, реактивную установку «Катюша», девизионные и зенитные пушки. Ретропоезд пробыл в Перми один день.