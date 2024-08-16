На СВО погиб 41-летний уроженец поселка Яйва

После окончания школы Захаров поработал на железной дороге, на предприятиях лесопереработки, был водителем трактора и монтажником-электриком. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, Владимир был примерным семьянином и компанейским человеком, всегда приходил на помощь окружающим.