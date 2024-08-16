На СВО погиб 41-летний уроженец поселка Яйва

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
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Updated Сегодня, 10:31
Сегодня, 16 августа, в Александровском муниципальном округе простились с погибшим на СВО 41-летним Владимиром Захаровым. Он родился 14 мая 1983 года в многодетной семье, детство и юность провел в поселке Яйва.
После окончания школы Захаров поработал на железной дороге, на предприятиях лесопереработки, был водителем трактора и монтажником-электриком. Как рассказали в пресс-службе администрации округа, Владимир был примерным семьянином и компанейским человеком, всегда приходил на помощь окружающим.
Зимой текущего года он решил пойти служить по контракту и отправился на СВО. 20 мая заместитель командира взвода, командир отделения 3 мотострелковой бригады 9 мотострелковой роты Владимир Захаров погиб. Награжден орденом Мужества посмертно.