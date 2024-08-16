Отец троих детей из Очера погиб на СВО

Александр родился 27 марта 1986 года в Очере. После окончания Очерской школы №1 пошел учиться в Очерский профессионально-педагогический колледж, где получил профессию мастера по ремонту тракторов. Служил в армии, затем работа в сфере строительства, а также на Очерском машиностроительном заводе.