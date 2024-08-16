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На СВО погиб 38-летний отец троих детей Александр Борисов из Очера

Отец троих детей из Очера погиб на СВО

16 августа 2024, 04:00
Фото: страница Алексея Солодникова в соцсетях

На СВО погиб 38-летний отец троих детей Александр Борисов из Очера

Спецоперация началась 24 февраля 2022 года.

В Очере сегодня, 16 августа, простятся с погибшим на СВО Александром Борисовым. Он погиб 21 июня этого года, сообщил в соцсетях глава городского округа Алексей Солодников.

Александр родился 27 марта 1986 года в Очере. После окончания Очерской школы №1 пошел учиться в Очерский профессионально-педагогический колледж, где получил профессию мастера по ремонту тракторов. Служил в армии, затем работа в сфере строительства, а также на Очерском машиностроительном заводе.

У Борисова остались трое детей. Прощание состоится в Очерском центральном доме культуры (ул. Коммунистическая, 6) в 11:00, в 12:00 — гражданская панихида, затем в 12:30 пройдет отпевание в Михайло-Архангельской церкви.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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