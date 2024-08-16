properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:33

Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Пермь вошла в топ-20 по количеству блогеров на видеоплатформе NUUM

16 августа 2024, 05:33
В декабре 2023 года видеоплатформа начала свою работу в тестовом режиме.

Пермь вошла в топ-20 городов по количеству уникальных блогеров на веб-версии платформы NUUM(12+), обогнав Красноярск, Омск, Барнаул, Пензу и Волгоград. Так, пермские блогеры сделали Пермь одним из самых активных городов в стране по внутренним данным аналитики NUUM.

Больше всего уникальных блогеров на платформе из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Екатеринбурга. Большой популярностью здесь пользуется контент из таких категорий, как: игры, авто, наука и технологии, образование, блоги, лайфстайл, юмор, животные, спорт, путешествия и множество других. Еще одним толчком к дальнейшему росту популярности платформы стала некорректная работа YouTube в России.

Напомним, что в декабре 2023 года видеоплатформа начала свою работу в тестовом режиме. Жители Пермского края могли сами протестировать новый сервис и дать обратную связь команде разработчиков.

NUUM — новая пользовательская видеоплатформа (12+) для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.

#Общество#Технологии
Подпишитесь
В микрорайоне Парковый планируют построить бассейн
Сегодня, 02:29
В аэропорту Перми более чем на 10 часов задерживаются рейсы до Санкт-Петербурга
Сегодня, 05:53
Часть Компроса в районе ДК Солдатова закроют для водителей в эту субботу. Схема
Сегодня, 03:41
Прокуратура обнаружила опасные для жизни детские площадки в Соликамске
Сегодня, 02:55
Пермяк Владимир Никитин стал 25-кратным чемпионом России
Вчера, 14:35
Осуждённый за взятки Дмитрий Левинский после ранения вернулся на фронт
Вчера, 15:19