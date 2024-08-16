Пермь вошла в топ-20 по количеству блогеров на видеоплатформе NUUM

Больше всего уникальных блогеров на платформе из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Екатеринбурга. Большой популярностью здесь пользуется контент из таких категорий, как: игры, авто, наука и технологии, образование, блоги, лайфстайл, юмор, животные, спорт, путешествия и множество других. Еще одним толчком к дальнейшему росту популярности платформы стала некорректная работа YouTube в России.