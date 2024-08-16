Пермь вошла в топ-20 по количеству блогеров на видеоплатформе NUUM

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Пермь вошла в топ-20 городов по количеству уникальных блогеров на веб-версии платформы NUUM(12+), обогнав Красноярск, Омск, Барнаул, Пензу и Волгоград. Так, пермские блогеры сделали Пермь одним из самых активных городов в стране по внутренним данным аналитики NUUM.
Больше всего уникальных блогеров на платформе из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара и Екатеринбурга. Большой популярностью здесь пользуется контент из таких категорий, как: игры, авто, наука и технологии, образование, блоги, лайфстайл, юмор, животные, спорт, путешествия и множество других. Еще одним толчком к дальнейшему росту популярности платформы стала некорректная работа YouTube в России.
Напомним, что в декабре 2023 года видеоплатформа начала свою работу в тестовом режиме. Жители Пермского края могли сами протестировать новый сервис и дать обратную связь команде разработчиков.
NUUM — новая пользовательская видеоплатформа (12+) для просмотра и создания контента любых форматов: горизонтального и вертикального видео, а также стриминга.