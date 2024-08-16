Пермские кинодокументалисты сняли фильм о подопечной фонда «Дедморозим»

Главная героиня документального фильма «Проживание» (12+) — сирота Алёна. Она только начинает самостоятельную жизнь. Героиня живёт в «квартире будущего» — съёмном жилье от фонда. Сейчас в проекте «Вернуть будущее» 17 выпускников детских домов и интернатов для ребят с инвалидностью, которые вместо проживания в закрытом учреждении осваивают навыки самостоятельной жизни.