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Пермские кинодокументалисты сняли фильм о подопечной фонда «Дедморозим»

Пермские кинодокументалисты сняли фильм о подопечной фонда «Дедморозим»

16 августа 2024, 11:02
Фото: Пермский Союз кинематографистов
Алёна — сирота, которая учится базовым навыкам самостоятельной жизни.

Пермские документалисты сняли кино о молодой девушке с инвалидностью из проекта «Вернуть будущее» благотворительного фонда «Дедморозим». Ленту можно увидеть онлайн, сообщают в Пермском Союзе кинематографистов.

Главная героиня документального фильма «Проживание» (12+) — сирота Алёна. Она только начинает самостоятельную жизнь. Героиня живёт в «квартире будущего» — съёмном жилье от фонда. Сейчас в проекте «Вернуть будущее» 17 выпускников детских домов и интернатов для ребят с инвалидностью, которые вместо проживания в закрытом учреждении осваивают навыки самостоятельной жизни.

Алёна учится базовым навыкам самостоятельной жизни вместе с другими участниками проекта. Главный вопрос фильма — сможет ли она начать новую жизнь, о которой мечтает.

Режиссёр картины Олеся Епишина. Её учебные работы участвовали в российских и международных фестивалях. После окончания ВГИКа (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова), режиссёр вернулась в родную Пермь. Продюсер киноленты Ольга Аверкиева. Съёмочная команда фильма состоит из оператора-постановщика Ангелины Трушниковой, звукооператора Георгия Павелкина, композитора Геннадия Широглазова и автора сценария Анны Бондарь.

Онлайн-премьера фильма состоялась 16 августа. Посмотреть короткометражный документальный фильм «Проживание» (12+) можно в сообществе Пермь как фильм и в группе во ВКонтакте фонда «Дедморозим».

На неделе Фестиваль документального кино «Флаэртиана» объявил шорт-листы трех конкурсов — международного, национального и студенческого. За призы будут бороться создатели 40 фильмов, само международное событие состоится в Перми с 20 по 27 сентября, сообщается на сайте фестиваля.

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#Дедморозим#Пермь#Культура#Кино#Фильм#Фонд Дедморозим
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