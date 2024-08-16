Пермским школьникам разрешат использовать телефоны только в двух случаях

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Пермским школьникам запретят сидеть в телефонах на занятиях уже с 1 сентября. Об этом в ходе заседания правительства Пермского края рассказала министр образования и науки Раиса Кассина, сообщают «Вести-Пермь».
Ранее это также не поощрялось, однако с начала учебного года будет введено на законодательном уровне.
«Использовать телефон вне уроков, например на переменах, либо в экстренных случаях разрешат. Но вот посидеть в телефоне на занятиях уже не получится», — подчеркнула Раиса Кассина.
Ранее сообщалось о переносе Дня знаний с 1 сентября на 2 сентября в некоторых регионах России. В том числе и в пермском Минобре пояснили, что торжественные мероприятия в Прикамье проведут на день позже.