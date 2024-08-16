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Пермским школьникам разрешат использовать телефоны только в двух случаях

Пермским школьникам разрешат использовать телефоны только в двух случаях

16 августа 2024, 06:30
Фото: Kandinsky
Новый закон вступит в силу уже с 1 сентября.

Пермским школьникам запретят сидеть в телефонах на занятиях уже с 1 сентября. Об этом в ходе заседания правительства Пермского края рассказала министр образования и науки Раиса Кассина, сообщают «Вести-Пермь».

Ранее это также не поощрялось, однако с начала учебного года будет введено на законодательном уровне.

«Использовать телефон вне уроков, например на переменах, либо в экстренных случаях разрешат. Но вот посидеть в телефоне на занятиях уже не получится», — подчеркнула Раиса Кассина.

Ранее сообщалось о переносе Дня знаний с 1 сентября на 2 сентября в некоторых регионах России. В том числе и в пермском Минобре пояснили, что торжественные мероприятия в Прикамье проведут на день позже.

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#Пермь#Образование#Законодательство#Школьники#Телефоны#Запрет на использование
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