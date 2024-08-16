Пермский край вошел в двадцатку регионов России по активности геймеров

Кроме того, отмечается, что более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на пермяков 36-45 лет, порядка 34%. На втором месте абоненты 26-35 лет — 26%, еще около 17% трафика занимают жители в возрасте 46-55 лет. Что касается мужской и женской активности в играх, то обе аудитории предпочитают игровые активности в равной степени. Мужчины составляют 52% от всех пользователей, кроме того, на них приходится порядка 53% потраченного на игры трафика.