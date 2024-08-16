Пермский край вошел в двадцатку регионов России по активности геймеров

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Пермский край вошел в топ-20 активных регионов страны по активности геймеров и занимает 18-ю позицию. Среди лидеров в этом топе — Москва, Санкт-Петербург и Уфа, отмечают в пресс-службе мобильного оператора Yota.
В 2024 году пермяки ежемесячно проводили за мобильными играми более 12 часов, что на 95% больше идентичного показателя прошлого года. Значительно возросла аудитория мобильных приложений, так лишь за июль она выросла на 40%. Об этом свидетельствуют данные аналитики на сайте мобильного оператора Yota.
Ситуация прошлого года демонстрирует явный рост популярности мобильных игр среди пермяков. Если в прошлом году они тратили около 6 часов 18 минут на игры в месяц, то сегодня эта цифра возросла до 12 часов 20 минут ежемесячно. В том числе увеличилась аудитория популярных мобильных игр примерно на 43% в июле по сравнению с прошлым 2023 годом.
А самой популярной игрой по объему трафика за полгода 2024 стала Mobile Legends, которая в прошлом году замыкала топ-3. За ней идут платформа по созданию игр ROBLOX, игра-песочница Minecraft, шутер Call of Duty, а также игра жанра «три в ряд» Gardenscapes.
Кроме того, отмечается, что более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на пермяков 36-45 лет, порядка 34%. На втором месте абоненты 26-35 лет — 26%, еще около 17% трафика занимают жители в возрасте 46-55 лет. Что касается мужской и женской активности в играх, то обе аудитории предпочитают игровые активности в равной степени. Мужчины составляют 52% от всех пользователей, кроме того, на них приходится порядка 53% потраченного на игры трафика.
«Мы отмечаем, что сегмент мобильных игр стремительно растет и привлекает все больше россиян вне зависимости от их пола и возраста. Поэтому компания Yota разработала специальный тариф для геймеров, который включает в себя не только связь и интернет, но и внутриигровую валюту на популярные игры вроде PUBG Mobile, StandOff 2 и Mobile Legends», — пояснил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.
Также теперь каждый игрок сможет выбирать понравившийся ему тариф и получать за это различные бонусы в онлайн-играх.
Ранее пермская инди-студия «Мортёшка» заявила о разработке видеоигры про чердынскую колдунью под названием «Чёрная книга 2». Игра будет создана на основе чердынских мифологических рассказов, а главной героиней станет молодая колдунья Василиса, которая приобрела знания в черной магии.