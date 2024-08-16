Пермский производитель направил в детские лагеря масло из неизвестного сырья

Как показала проверка, 8 августа уполномоченное лицо организации оформило производственную транзакцию на выработку 0,597 т сливочного масла и 14,4 т обезжиренного молока, где в качестве сырья было использовано 16,2 т пастеризованного молока. Этого недостаточно для производства данного объема продукции, т. к., например, при производстве 1 кг сливочного масла в среднем необходимо использовать 22,6 кг молока.