Пермский производитель направил в детские лагеря масло из неизвестного сырья

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
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Updated Сегодня, 11:46
Производитель молочной продукции «Ильинская коровка» уличен в нарушении ветеринарного законодательства при производстве сливочного масла и обезжиренного молока. Нарушения выявлены при проверке системы ФГИС «ВетИС» компонента «Меркурий», проведенной специалистами Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Как показала проверка, 8 августа уполномоченное лицо организации оформило производственную транзакцию на выработку 0,597 т сливочного масла и 14,4 т обезжиренного молока, где в качестве сырья было использовано 16,2 т пастеризованного молока. Этого недостаточно для производства данного объема продукции, т. к., например, при производстве 1 кг сливочного масла в среднем необходимо использовать 22,6 кг молока.
Как отмечают в ведомстве, недостаточный объем сырья не дает возможности обеспечения его прослеживаемости при производстве данной продукции, не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его происхождения.
Весь объем сливочного масла был реализован в социальные учреждения Пермского края (ГКУ Социального обслуживания Пермского края «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГКУ Социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г. Перми, Детский оздоровительный лагерь ООО «НОМАРХ», МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 387» г. Перми).
Обезжиренное молоко далее было использовано для выработки йогурта, которое реализовано ООО «Вектор Альфа», осуществляющий деятельность по хранению и реализации продукции животного происхождения в Перми и Березниках, и находится у него на остатках в полном объеме.
Предприятие нарушило требования ветеринарного законодательства. 14 августа Управлением организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению, уполномоченное лицо аннулировано в системе ФГИС ВетИС.
Также направлено письмо в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с целью прекращения оборота продукции неизвестного происхождения.
За первое полугодие 2024 года сотрудники регионального Роспотребнадзора провели 640 проверок на предприятиях и в организациях, занятых производством и реализацией молока и молочных продуктов. Нарушения обязательных требований установлены в 15,6% из числа обследованных предприятий.