Пермяк завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту

Сегодня, на XIII Чемпионате мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту в казахстанском Алматы пермяк Матвей Осипов стал чемпионом мира в младшей возрастной группе (13-14 лет). Он прошел 100-метровую полосу с препятствиями с результатом 17.15 секунд. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.