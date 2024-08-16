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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Пермяк завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту

Пермяк завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту

16 августа 2024, 14:44
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Состязания проходят в казахстанском Алматы

Сегодня, на XIII Чемпионате мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту в казахстанском Алматы пермяк Матвей Осипов стал чемпионом мира в младшей возрастной группе (13-14 лет). Он прошел 100-метровую полосу с препятствиями с результатом 17.15 секунд. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии, Чехии.

Вчера, 15 августа, пермский бегун Владимир Никитин на Чемпионате России в Екатеринбурге завоевал «золото» на дистанции в 5 тысяч метров с результатом 13:37,55. Теперь Владимир 25-кратный Чемпион России.

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#Спорт#Пожар#Пожарные#Чемпионат
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