Пермяк завоевал титул чемпиона мира по пожарно-спасательному спорту

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Сегодня, на XIII Чемпионате мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному спорту в казахстанском Алматы пермяк Матвей Осипов стал чемпионом мира в младшей возрастной группе (13-14 лет). Он прошел 100-метровую полосу с препятствиями с результатом 17.15 секунд. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии, Чехии.
Вчера, 15 августа, пермский бегун Владимир Никитин на Чемпионате России в Екатеринбурге завоевал «золото» на дистанции в 5 тысяч метров с результатом 13:37,55. Теперь Владимир 25-кратный Чемпион России.