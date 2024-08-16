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В Перми у здания на Героев Хасана, 13а произошла авария на сетях

Пермяки заметили потоп у здания на Героев Хасана

16 августа 2024, 08:12
Фото: предоставлено читателем Properm.ru

В Перми у здания на Героев Хасана, 13а произошла авария на сетях

Ситуацию прокомментировали в ресурсоснабжающей компании.

В Свердловском районе Перми, у дома на ул. Героев Хасана, 13а, произошла утечка на сетях. Видео с потопом у здания прислал читатель Properm.ru, по его словам, он звонил в администрацию района, однако никто не отвечает на звонки.

В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что бригада «Новогора» вчера обследовала этот участок по обращению. Как оказалось, утечка произошла не на сетях этой организации. Диспетчеры ресурсоснабжающей организации передали информацию на предприятие, находящееся рядом. Возможно, аварийная ситуация произошла на его сетях, так как анализ показал, что вода льется не из водопровода. Ситуация находится на контроле «Новогора».

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Потоп#Потоп в перми
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