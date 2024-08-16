Пермяки заметили потоп у здания на Героев Хасана

В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что бригада «Новогора» вчера обследовала этот участок по обращению. Как оказалось, утечка произошла не на сетях этой организации. Диспетчеры ресурсоснабжающей организации передали информацию на предприятие, находящееся рядом. Возможно, аварийная ситуация произошла на его сетях, так как анализ показал, что вода льется не из водопровода. Ситуация находится на контроле «Новогора».