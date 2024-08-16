Пермяки заметили потоп у здания на Героев Хасана

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В Свердловском районе Перми, у дома на ул. Героев Хасана, 13а, произошла утечка на сетях. Видео с потопом у здания прислал читатель Properm.ru, по его словам, он звонил в администрацию района, однако никто не отвечает на звонки.
В пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» пояснили Properm.ru, что бригада «Новогора» вчера обследовала этот участок по обращению. Как оказалось, утечка произошла не на сетях этой организации. Диспетчеры ресурсоснабжающей организации передали информацию на предприятие, находящееся рядом. Возможно, аварийная ситуация произошла на его сетях, так как анализ показал, что вода льется не из водопровода. Ситуация находится на контроле «Новогора».