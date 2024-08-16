Прокуратура обнаружила опасные для жизни детские площадки в Соликамске

В перечне опасных объектов оказались площадки, находящиеся во дворе многоквартирного дома по ул. Коминтерна, 15 и в парке по ул. Молодежная. При этом доступ не был ограничен, а значит, играть и заниматься на площадках мог любой желающий. Управляющая компания не принимала мер по ремонту игрового оборудования, рассказали в пресс-службе Соликамской городской прокуратуры.