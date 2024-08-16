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Прокуратура обнаружила опасные для жизни детские площадки в Соликамске

Прокуратура обнаружила опасные для жизни детские площадки в Соликамске

16 августа 2024, 02:55
Фото: 1MI
Доступ к объектам никто не ограничивал.

В Соликамске обнаружили опасные для жизни и здоровья детские и спортивные площадки. Городская прокуратура провела проверку и выяснила, что часть оборудования была в неисправном состоянии.

В перечне опасных объектов оказались площадки, находящиеся во дворе многоквартирного дома по ул. Коминтерна, 15 и в парке по ул. Молодежная. При этом доступ не был ограничен, а значит, играть и заниматься на площадках мог любой желающий. Управляющая компания не принимала мер по ремонту игрового оборудования, рассказали в пресс-службе Соликамской городской прокуратуры.

По результатам проверки прокурор внес представление руководителю МБУ «Управление благоустройства Соликамского городского округа», которое было удовлетворено. По данным базы Rusprofile, директором учреждения является Алена Магель. Надзорный орган взял устранение нарушений на контроль.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Прокуратура#Соликамск#Детские площадки#Спортивные площадки
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