Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече с дикими животными

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Бояться встречи с дикими животными не стоит, если соблюдать определённые правила поведения. Животные в Московской области редко представляют опасность для человека, но важно помнить, что даже мелкие звери могут быть потенциально опасны. Например, лисицы и енотовидные собаки — основные разносчики бешенства. Любое теплокровное животное может быть переносчиком этого заболевания, включая ежей, белок и даже мышей. Бешенство передаётся через слюну, обычно при укусе, поэтому осторожность необходима, пишет regions.ru.
Эксперты советуют грибникам обозначать своё присутствие в лесу, чтобы отпугнуть диких животных. «Тихая охота» должна быть громкой: говорите, пойте, чтобы звери знали о вашем присутствии и уходили. Однако если столкновение уже произошло, следует действовать по другим правилам.
Лоси и олени часто встречаются в разных округах Подмосковья, особенно в районах Раменского и Ступинского лесничеств. Эти животные не проявляют агрессию, если их не тревожить. Важно не приближаться к ним, не кормить и не фотографировать. Вспышка камеры может напугать лося, заставив его защищаться.
Лисы, еноты и енотовидные собаки также обитают в лесах Подмосковья, особенно на севере области. Обычно они не представляют угрозы, но больные бешенством могут вести себя агрессивно. Если лиса проявляет агрессию, не убегайте, а спокойно уходите в сторону, прячась за деревьями.
Кабаны, особенно с детенышами, могут быть опасны, если почувствуют угрозу. При встрече с кабаном лучше всего замереть и дать ему уйти. Если кабан проявляет агрессию, лучше всего укрыться на дереве, но не провоцировать его киданием предметов.
Волки в Подмосковье встречаются редко, но встреча с ними требует осторожности. Не поворачивайтесь к ним спиной и не убегайте. Если волк приближается, делайте себя визуально больше и готовьтесь к самообороне.
Змеи в лесах Подмосковья встречаются реже, но важно уметь их распознавать. Если встретили змею, не пытайтесь её ловить, просто обойдите её. В случае укуса необходимо срочно обратиться к врачу.
Медведи крайне редко появляются в лесах Московской области, но если встреча произошла, важно оставаться спокойным и не делать резких движений. Если избежать контакта не удаётся, специалисты советуют сгруппироваться и притвориться мёртвым, чтобы снизить риск нападения.