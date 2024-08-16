Россиянам рассказали о правилах поведения при встрече с дикими животными

Бояться встречи с дикими животными не стоит, если соблюдать определённые правила поведения. Животные в Московской области редко представляют опасность для человека, но важно помнить, что даже мелкие звери могут быть потенциально опасны. Например, лисицы и енотовидные собаки — основные разносчики бешенства. Любое теплокровное животное может быть переносчиком этого заболевания, включая ежей, белок и даже мышей. Бешенство передаётся через слюну, обычно при укусе, поэтому осторожность необходима, пишет regions.ru.