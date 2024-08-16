Русло реки Гайва в Перми чистит экскаватор-амфибия

Из русла реки сейчас удаляются затопленные деревья, которые при необходимости разделывают при помощи бензопил, а затем складируют на специальные площадки, предоставленные администрацией Перми. Доставка на площадки складирования осуществляется при помощи несамоходных понтонов. Впоследствии все древесные отходы будут вывезены на полигон ТБО. Иловые отложения при помощи землесосного оборудования, которое входит в комплектацию амфибий будут перекачиваться по трубопроводу на площадку складирования.