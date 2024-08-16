Русло реки Гайва в Перми чистит экскаватор-амфибия

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
При проведении работ по расчистке русла реки Гайва в Перми подрядной организацией задействованы самоходные многофункциональные амфибии. Машина способна выполнять функции земснаряда, плавающего экскаватора, камышекосилки, сообщают в краевом минприроды.
Передвигается амфибия в зависимости от места выполнения работ при помощи гусениц, гребных винтов или экскаваторной стрелы.
Из русла реки сейчас удаляются затопленные деревья, которые при необходимости разделывают при помощи бензопил, а затем складируют на специальные площадки, предоставленные администрацией Перми. Доставка на площадки складирования осуществляется при помощи несамоходных понтонов. Впоследствии все древесные отходы будут вывезены на полигон ТБО. Иловые отложения при помощи землесосного оборудования, которое входит в комплектацию амфибий будут перекачиваться по трубопроводу на площадку складирования.
Выполнение работ, предусматривает максимальное использование водной техники для снижения воздействия на ландшафт долины Гайвы для сохранения ее природного состояния.
Напомним, что в рамках проведение работ предусмотрена расчистка русла реки на протяжении 7 километров от иловых отложений объемом 32 тыс. м3, затопленной древесины и бытового мусора». Срок окончания выполнения работ по контракту — ноябрь этого года.
Работы стартовали в июле. Это первая расчистка реки и она представляет собой сложную задачу из-за перепадов глубины и сильной извилистости русла. В русле Гайвы большое количество донных отложений, содержащих органические вещества. Они способствуют интенсивному развитию водной растительности, при отмирании которой происходит дополнительное загрязнение и заиление русла.