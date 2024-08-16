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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 05:11

Updated Сегодня, 05:11

С начала года в Пермском крае на водоемах погибли семь детей

С начала года в Пермском крае на водоемах погибли семь детей

16 августа 2024, 04:25
Фото: properm.ru
В МЧС назвали основные причины трагедий.

С начала 2024 года в Прикамье на водоемах погибли 35 человек, в том числе семь детей. Еще 14 человек было спасено, среди них шесть детей. Такую статистику привел на пресс-конференции заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Пермского края) ГУ МЧС России по Пермскому краю Вадим Арамилев.

Всего в регионе с начала года произошло 47 инцидентов на воде. Основной причиной гибели детей стали неумение плавать и оставление без присмотра взрослых.

Неделю назад, вечером 9 августа, пермские спасатели предотвратили трагедию и извлекли из Камы 13-летнего мальчика на деревянном плоту. Ребенок не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. В 17 июля в селах Кизьва и Кояново утонули два человека.

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#Общество#Мчс пермского края#Пермь#Детский мир#Мчс#Происшествие на воде#Утонул
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