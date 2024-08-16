С начала года в Пермском крае на водоемах погибли семь детей

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
С начала 2024 года в Прикамье на водоемах погибли 35 человек, в том числе семь детей. Еще 14 человек было спасено, среди них шесть детей. Такую статистику привел на пресс-конференции заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Пермского края) ГУ МЧС России по Пермскому краю Вадим Арамилев.
Всего в регионе с начала года произошло 47 инцидентов на воде. Основной причиной гибели детей стали неумение плавать и оставление без присмотра взрослых.
Неделю назад, вечером 9 августа, пермские спасатели предотвратили трагедию и извлекли из Камы 13-летнего мальчика на деревянном плоту. Ребенок не пострадал и не нуждался в медицинской помощи. В 17 июля в селах Кизьва и Кояново утонули два человека.