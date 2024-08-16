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Житель Пермского края возместил соседу моральный ущерб за ругань

Ссора из-за телеги закончилась для соликамца штрафом

16 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI

Житель Пермского края возместил соседу моральный ущерб за ругань

Обвинённый в краже обратился в суд.

Прикамец выплатил компенсацию морального вреда после оскорбления соседа. Поводом для иска стало исчезновение телеги, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.

Двое соседей не смогли решить миром бытовой конфликт из-за пропажи телеги и в итоге один из них не только обвинил оппонента в краже имущества, но и назвал последнего вором. Возможно ситуация могла быть разрешена и без участия посторонних, в том числе и правоохранителей, но необоснованные оскорбления слышали соседи оклеветанного гражданина. Мужчина, возмутившись тем, что ему бездоказательно инкриминировали уголовное преступление, обратился в суд с иском о возмещении нравственных страданий от нарушения его неимущественных прав. В качестве доказательств он предоставил видеозапись словесной перепалки и свидетельства очевидцев правонарушения.

Руководствуясь действующим законодательством, суд признал факт того, что ответчик сознательно оскорбил истца, тем самым причинил тому душевные переживания и способствовал формированию о нем негативного мнения среди соседей. На вспыльчивого гражданина возложили обязанность по возмещению морального вреда. Сумма компенсации составила 5 тыс. рублей.

Мужчина решил, что присужденная к выплате сумма не стоит того, чтобы подвергаться мерам принудительного исполнения, и перевел на депозитный счет подразделения ведомства деньги.

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#Общество#Суд#Соликамск#Оскорбление
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