Ссора из-за телеги закончилась для соликамца штрафом

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Прикамец выплатил компенсацию морального вреда после оскорбления соседа. Поводом для иска стало исчезновение телеги, сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
Двое соседей не смогли решить миром бытовой конфликт из-за пропажи телеги и в итоге один из них не только обвинил оппонента в краже имущества, но и назвал последнего вором. Возможно ситуация могла быть разрешена и без участия посторонних, в том числе и правоохранителей, но необоснованные оскорбления слышали соседи оклеветанного гражданина. Мужчина, возмутившись тем, что ему бездоказательно инкриминировали уголовное преступление, обратился в суд с иском о возмещении нравственных страданий от нарушения его неимущественных прав. В качестве доказательств он предоставил видеозапись словесной перепалки и свидетельства очевидцев правонарушения.
Руководствуясь действующим законодательством, суд признал факт того, что ответчик сознательно оскорбил истца, тем самым причинил тому душевные переживания и способствовал формированию о нем негативного мнения среди соседей. На вспыльчивого гражданина возложили обязанность по возмещению морального вреда. Сумма компенсации составила 5 тыс. рублей.
Мужчина решил, что присужденная к выплате сумма не стоит того, чтобы подвергаться мерам принудительного исполнения, и перевел на депозитный счет подразделения ведомства деньги.