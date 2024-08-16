Ссора из-за телеги закончилась для соликамца штрафом

Двое соседей не смогли решить миром бытовой конфликт из-за пропажи телеги и в итоге один из них не только обвинил оппонента в краже имущества, но и назвал последнего вором. Возможно ситуация могла быть разрешена и без участия посторонних, в том числе и правоохранителей, но необоснованные оскорбления слышали соседи оклеветанного гражданина. Мужчина, возмутившись тем, что ему бездоказательно инкриминировали уголовное преступление, обратился в суд с иском о возмещении нравственных страданий от нарушения его неимущественных прав. В качестве доказательств он предоставил видеозапись словесной перепалки и свидетельства очевидцев правонарушения.