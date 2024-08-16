Суд рассмотрит дело водителя автобуса, насмерть сбившего 81-летнюю пермячку

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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В Перми окончено расследование ДТП, в котором погибла 81-летняя женщина-пешеход. В нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, обвиняется 46-летний житель Пермского муниципального округа.
Ранее сообщалось, что 3 июня мужчина управлял маршрутным автобусом «ЛиАЗ». При повороте направо с Комсомольского проспекта на ул. Полины Осипенко он не предоставил преимущество в движении пенсионерке. Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В итоге автобус сбил пострадавшую, в результате пермячка скончалась на месте ДТП.
Суд избрал водителю автобуса меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, сейчас уголовное дело направлено в Свердловский районный суд, где будет рассмотрено по существу. Водителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы.