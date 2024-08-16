Суд рассмотрит дело водителя автобуса, насмерть сбившего 81-летнюю пермячку

Ранее сообщалось, что 3 июня мужчина управлял маршрутным автобусом «ЛиАЗ». При повороте направо с Комсомольского проспекта на ул. Полины Осипенко он не предоставил преимущество в движении пенсионерке. Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В итоге автобус сбил пострадавшую, в результате пермячка скончалась на месте ДТП.