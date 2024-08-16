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Суд в Перми рассмотрит дело водителя автобуса, сбившего 81-летнюю женщину

Суд рассмотрит дело водителя автобуса, насмерть сбившего 81-летнюю пермячку

16 августа 2024, 06:35
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю

Суд в Перми рассмотрит дело водителя автобуса, сбившего 81-летнюю женщину

Пожилая женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Сюжет
Дтп

В Перми окончено расследование ДТП, в котором погибла 81-летняя женщина-пешеход. В нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, обвиняется 46-летний житель Пермского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что 3 июня мужчина управлял маршрутным автобусом «ЛиАЗ». При повороте направо с Комсомольского проспекта на ул. Полины Осипенко он не предоставил преимущество в движении пенсионерке. Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В итоге автобус сбил пострадавшую, в результате пермячка скончалась на месте ДТП.

Суд избрал водителю автобуса меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, сейчас уголовное дело направлено в Свердловский районный суд, где будет рассмотрено по существу. Водителю грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

В центре Перми автобус насмерть сбил и переехал женщину
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#Дтп#Пермь#Авария#Автобус#Полиция#Смертельное дтп
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