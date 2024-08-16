Танец драконов — это кадриль. Что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»

Второй сезон «Дома Дракона» тоже заканчивается сильным клиффхэнгером, обещающим масштабный конфликт, тот самый «Танец Драконов». Да, опять! Весь новый сезон — это неоправданно затянутый филлер, в котором вроде что-то происходит, но на самом деле не происходит ничего. Лучше всего это заметно по главным героиням — королевам враждующих сторон Рейнире Таргариен (Эмма Д’Арси) и Алисенте Хайтауэр (Оливия Кук). Весь сезон они не делают почти ничего. Только сидят в своих замках, сомневаются в себе и произносят плохо написанные высокопарные речи в пустоту. Ну, и встречаются пару раз, чтобы высокопарные, плохо написанные речи произносить друг другу. Вокруг них вроде как воюются битвы и плетутся интриги, но какие-то совершенно вялые и почти ни на что не влияющие.