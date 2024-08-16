Танец драконов — это кадриль. Что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В этом телесезоне так совпало, что после двухлетнего перерыва возвращаются сразу несколько знаковых сериалов: уже вышли продолжения «Пацанов» (18+) и «Дома Дракона», а впереди второй сезон «Властелина колец: Кольца власти» (18+). И пока эти возвращения только разочаровывают.
Больше всего надежд внушали «Пацаны». Хотелось верить, что после слитой концовки третьего сезона сериал возьмется за старое и порадует нас разухабистым беспределом и острой критикой американской системы и медийки. Не порадовал. Четвертый сезон оказался унылым, филлерным и проходным. Хуже того, «Пацаны» превратились в то, что критиковали, — набитый повесточкой, ленивый и необязательный ширпотреб, манипулирующий зрителями.
Продолжение «Дома Дракона» разочаровывает еще больше. Не сказать, что первый сезон спин-оффа «Игры престолов» сильно впечатлял, но вернуться в мир Вестероса было приятно, знакомство с предками полюбившихся героев интриговало. К тому же, первая часть «Дома Дракона» заканчивалась сильным клиффхэнгером, обещавшим масштабный конфликт, в котором разделенная интригами и спорами королевская семья Таргариенов устроила тот самый «Танец Драконов» — масштабную гражданскую войну «черных» против «зеленых». Ультимативным оружием обеих сторон на той единственной гражданской выступали летающие огнедышащие звероящеры.
Второй сезон «Дома Дракона» тоже заканчивается сильным клиффхэнгером, обещающим масштабный конфликт, тот самый «Танец Драконов». Да, опять! Весь новый сезон — это неоправданно затянутый филлер, в котором вроде что-то происходит, но на самом деле не происходит ничего. Лучше всего это заметно по главным героиням — королевам враждующих сторон Рейнире Таргариен (Эмма Д’Арси) и Алисенте Хайтауэр (Оливия Кук). Весь сезон они не делают почти ничего. Только сидят в своих замках, сомневаются в себе и произносят плохо написанные высокопарные речи в пустоту. Ну, и встречаются пару раз, чтобы высокопарные, плохо написанные речи произносить друг другу. Вокруг них вроде как воюются битвы и плетутся интриги, но какие-то совершенно вялые и почти ни на что не влияющие.
За восемь эпизодов есть всего лишь одно сколь-нибудь яркое и значительное событие, и всё. Как тут не вспомнить оригинальную «Игру престолов», где в первых сезонах несколько раз за пару серий могли радикально перевернуть эту самую игру. Первому сезону «Дома Дракона» еще можно было простить размеренность экспозиции, излишне долгую расстановку фигур на доске и степенное развешивание чеховских ружей — возвращение в Вестерос многое искупало. Но второй сезон наглядно показал все проблемы «Дома Дракона» и что все авансы ему были выписаны напрасно.
Оказалось, спин-оффу очень недостает такого важнейшего качества «Игры престолов», как набор ярких, интересных и харизматичных персонажей, среди которых каждый зритель мог найти любимчика: хоть благородного и верного слову лорда Неда Старка, хоть потешного полумужа Тириона или даже коварную Серсею. Ведь у каждого этого героя была своя судьба и своя правда, и сыграны они были колоритными артистами.
«Дом Дракона» в этом плане предлагает лишь набор неинтересных картонок, которым не хочется сопереживать. В первом сезоне многое вытащили своей игрой актер Пэдди Консидайн в роли мягкосердечного и хворого короля Визериса, и Мэтт Смит, сыгравший сумасбродного и сурового брата короля Деймона. Но во втором сезоне у нас нет Визериса, поскольку он умер, а Деймон почти весь сезон торчит на выселках, где занимается сбором армии и рефлексией под воздействием галлюцинаций. Точнее, только рефлексией под глюками, потому что армию собирают за него другие люди.
А других интересных персонажей, хорошо сыгранных харизматичными актерами, в «Доме Дракона» просто нет. Королевы ходят, хлопоча лицом, по замкам, их унылая родня мутит не менее унылые мутки, по полям скачут рыцари печального образа, потому что на другой у авторов фантазии не хватило. И никого из них не жалко, никого. И не исправить тут уже ничего, драконы — жгите! А драконы летают и жгут. Буквально и фигурально. Что в сериале хорошо, так это драконы. Потому что они круто нарисованы, ужасающе выглядят в бою (единственном за восемь серий!) и молчат.
Последнее вообще делает крылатых звероящеров лучшими героями сериала, ведь то, что несут персонажи, слушать невозможно! Авторы явно пытаются попасть в стиль диалогов Джорджа Мартина, в уловки и полунамеки, и двигать сюжет именно через общение персонажей. Но герои «Дома Дракона» говорят ни о чем, переливая из пустого в порожнее, отчего то, что должно было занять серии две, максимум три, растянуто на целый сезон. И самое печальное, что к этой графоманской мути авторы сериала относятся со звериной серьезностью и невероятным пафосом.
От этого пропадает еще один важный элемент «Игры престолов», и вообще любого эпического фэнтези — юмор. Все мастера фэнтези, начиная с изобретателя жанра Дж. Р. Р. Толкина и заканчивая Джорджем Мартином, прекрасно понимали, что доля иронии и старая добрая шутка в правильной дозировке могут прекрасно разбавить и дополнить эпик. Черт, да в оригинальной «Игре престолов» есть целые комические персонажи! В «Доме Дракона» нет ни шуток, ни иронии, ни какой-либо игры слов (что, вообще, нонсенс, учитывая, как англоязычные авторы любят рифмы и каламбуры). Только в последней серии сезона есть какие-то попытки пошутить. Но они такие неловкие, что лучше бы их не было.
Вот и получается, что спин-офф «Игры престолов» уже два сезона обещает нам показать «танец драконов». Нам казалось, что это должен быть полный страсти и огня энергичный танец вроде танго. Но пока этот «танец» больше похож на очень медленную кадриль, исполненную под гармошку поддатым учителем музыки на сельской дискотеке «Для тех, кому за 60».
Из вернувшихся после двухлетнего перерыва сериалов нас теперь ждет «Властелин колец: Кольца власти». И они вряд ли не оправдают ожиданий, как это сделали новые «Пацаны» и «Дом Дракона». Наверняка, «Кольца власти» будут так же плохи, как и два года назад, может даже хуже. Но это будет хотя бы забавно.