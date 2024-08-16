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Центр Перми перекроют из-за съемок фильма

Центр Перми перекроют из-за съемок фильма

16 августа 2024, 12:46
Фото: Kandinsky
Название и сюжет фильма остаются неизвестными.

В центре Перми на следующей неделе временно ограничат движение по центральным улицам в связи со съемками фильма. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Минтранса Пермского края.

Минтранс выпустил распоряжение о временном ограничении движения по улицам Сибирская на участке от улицы Петропавловской до Советской, а также на участке от Советской до Монастырской на период с 19:00 20 августа до 23:00 21 августа.

Съемками займется АНО «Центр развития кинопроизводства». Какой фильм планируют снимать, пока остается неизвестным.

Ранее стало известно, что в Перми сняли первый фильм о жизни подростка для европейского зрителя. Режиссером картины стал молодой пермский режиссер Никита Болотов.

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#Пермь#Ограничение движения#Улицы#Съемки фильма#Минтранс Пермского края#АНО Центр развития кинопроизводства
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