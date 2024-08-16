Центр Перми перекроют из-за съемок фильма

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В центре Перми на следующей неделе временно ограничат движение по центральным улицам в связи со съемками фильма. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Минтранса Пермского края.
Минтранс выпустил распоряжение о временном ограничении движения по улицам Сибирская на участке от улицы Петропавловской до Советской, а также на участке от Советской до Монастырской на период с 19:00 20 августа до 23:00 21 августа.
Съемками займется АНО «Центр развития кинопроизводства». Какой фильм планируют снимать, пока остается неизвестным.
Ранее стало известно, что в Перми сняли первый фильм о жизни подростка для европейского зрителя. Режиссером картины стал молодой пермский режиссер Никита Болотов.