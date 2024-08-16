Ученые нашли способ продлить жизнь на 24 года

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Исследователи провели опрос среди военнослужащих и пришли к выводу, что соблюдение определенных рекомендаций может увеличить продолжительность жизни на 24 года, пишет 360.ru.
Важно заниматься физическими упражнениями, сокращать стресс, поддерживать сбалансированное питание, иметь положительные социальные связи и спать хорошо. Также нужно избегать наркотиков и бросить курить.
Ученые также отметили, что употребление алкоголя приемлемо, но в умеренном количестве.