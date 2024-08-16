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Posted Сегодня, 14:12

Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Ученые нашли способ продлить жизнь на 24 года

16 августа 2024, 14:12
Отказ от вредных привычек и общение с окружающими поможет продлить жизнь. Специалисты из Медицинской школы Гарварда выявили восемь правил долголетия.

Исследователи провели опрос среди военнослужащих и пришли к выводу, что соблюдение определенных рекомендаций может увеличить продолжительность жизни на 24 года, пишет 360.ru.

Важно заниматься физическими упражнениями, сокращать стресс, поддерживать сбалансированное питание, иметь положительные социальные связи и спать хорошо. Также нужно избегать наркотиков и бросить курить.

Ученые также отметили, что употребление алкоголя приемлемо, но в умеренном количестве.

#Алина Ибрагимова
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