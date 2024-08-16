Уход «Ласточки», нехватка врачей и старинные дома. Главное за неделю в Прикамье

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Электропоезда «Ласточка» увозят из Прикамья в Москву. В регионе в будущем «Ласточку» должен заменить «Финист».
В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании пояснили изданию 59.ru, что приехавшая из Пермского края электричка курсирует по столице в течение нескольких месяцев.
Из хирургического отделения Чайковской центральной городской больницы уволились трое врачей-хирургов. Специалистов не устраивали переработки и недостаточная оплата труда, рассказали Properm.ru источники.
На время отсутствия дежурных хирургов пациентов с острыми патологиями увозили в ближайшее отделение в Воткинске. В Минздраве Пермского края сообщили, что знают о проблеме и приняли меры, чтобы ее решить.
В селе Осинцево Кишертского района выставили на продажу памятник архитектуры регионального значения «Дом купца Ф. Н. Щербакова». Он находится в хорошем состоянии, построен еще в XIX веке. В доме есть все необходимые коммуникации и даже Wi-Fi.
Нашли собственника здания и узнали, почему оно выставлено на «Авито» за такие смешные для недвижимости деньги.
С сентября в Перми начнут действовать новые правила посещения природных парков для туристов. В число таких мест входят 29 особо охраняемых природных территорий.
Надо сказать, что делать фото и видео можно. Однако необходимо не нарушать покой птиц и зверей, обитающих в лесах краевой столицы. Интересно, кто будет следить за соблюдением этих правил?
В Кунгуре продается старинный дом, принадлежавший купцам Семовских. Они запустили в городе кожевенный завод, который прославился не только в России, но и других странах.
При этом здание не удалось найти в перечне объектов культурного наследия Пермского края. Да и автор объявления заявляет, что историческим памятником оно не является. Однако это не мешает быть дому 1861 года постройки интересным строением «с историей».