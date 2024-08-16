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В аэропорту Перми более чем на 10 часов задерживаются рейсы до Санкт-Петербурга

В аэропорту Перми более чем на 10 часов задерживаются рейсы до Санкт-Петербурга

16 августа 2024, 05:53
Фото: properm.ru
Кроме того, с опозданием вылетит борт до египетского курорта.

В пермском аэропорту на вылет и прилет сегодня утром, 16 августа, задерживаются четыре рейса, следует из онлайн-табло аэровокзала.

С опозданием стартуют два рейса до Санкт-Петербурга — они оба должны были вылететь в 05:25, один из них выполняет авиакомпания «Аэрофлот», а другой — «Россия». Также один вылет до Шарм-эль-Шейха должен был состояться 08:05, а планируется на 13:35. Перелет выполняет компания AlMarsia Universal Airlines.

Фото: онлайн-табло аэропорта Большое Савино

Кроме того, как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» историк и археолог Григорий Головчанский, рейс из египетского Шарм-эль-Шейха отменили уже после прохождения паспортного контроля и нескольких линий досмотра. Пассажиры ожидали перелета в аэропорту шесть часов, после чего их организованно доставили в отель REHANA hotels &Resorts и разместили в номерах, где предоставили завтрак. Информации о том, когда будет рейс в Пермь, по словам Головчанского, нет.

Согласно расписанию аэропорта Перми, отправление рейса из Шарм-эль-Шейха ожидается сегодня в 12:33 по местному времени. Возможно, речь идет о нем.

Фото: онлайн-табло аэропорта Большое Савино
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#Общество#Аэропорт#Пермь#Большое савино#Задержка рейсов
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