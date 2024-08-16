В аэропорту Перми более чем на 10 часов задерживаются рейсы до Санкт-Петербурга

Кроме того, как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» историк и археолог Григорий Головчанский, рейс из египетского Шарм-эль-Шейха отменили уже после прохождения паспортного контроля и нескольких линий досмотра. Пассажиры ожидали перелета в аэропорту шесть часов, после чего их организованно доставили в отель REHANA hotels &Resorts и разместили в номерах, где предоставили завтрак. Информации о том, когда будет рейс в Пермь, по словам Головчанского, нет.