В аэропорту Перми более чем на 10 часов задерживаются рейсы до Санкт-Петербурга

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
В пермском аэропорту на вылет и прилет сегодня утром, 16 августа, задерживаются четыре рейса, следует из онлайн-табло аэровокзала.
С опозданием стартуют два рейса до Санкт-Петербурга — они оба должны были вылететь в 05:25, один из них выполняет авиакомпания «Аэрофлот», а другой — «Россия». Также один вылет до Шарм-эль-Шейха должен был состояться 08:05, а планируется на 13:35. Перелет выполняет компания AlMarsia Universal Airlines.
Кроме того, как рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» историк и археолог Григорий Головчанский, рейс из египетского Шарм-эль-Шейха отменили уже после прохождения паспортного контроля и нескольких линий досмотра. Пассажиры ожидали перелета в аэропорту шесть часов, после чего их организованно доставили в отель REHANA hotels &Resorts и разместили в номерах, где предоставили завтрак. Информации о том, когда будет рейс в Пермь, по словам Головчанского, нет.
Согласно расписанию аэропорта Перми, отправление рейса из Шарм-эль-Шейха ожидается сегодня в 12:33 по местному времени. Возможно, речь идет о нем.