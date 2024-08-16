В мэрии Перми рассказали, что делают для запуска автобуса к новой инфекционке

Как отмечают в мэрии, сейчас вблизи инфекционной больницы курсирует маршрут №9 «М/р Хмели — м/р Нагорный — Субботино». Пересесть на него можно с других автобусов, курсирующих по ул. Мира. Судя по расписанию Гортранса, автобусы на маршруте №9 курсируют раз в час с 7 утра до 20 вечера.