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Published Сегодня, 12:35

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Updated Сегодня, 12:37

В мэрии Перми рассказали, что делают для запуска автобуса к новой инфекционке

В мэрии Перми рассказали, что делают для запуска автобуса к новой инфекционке

16 августа 2024, 12:35
Фото: Минздрав Пермского края
Сроки запуска автобусных маршрутов на Нагорном рядом с новой инфекционной больницей и зоопарком не называются.

Журналист Properm.ru узнал в администрации Перми, что делается для улучшения транспортной доступности нового корпуса краевой инфекционной больницы. Ранее наши читатели обратили внимание на то, что пациентам и медицинскому персоналу стационара сейчас сложно добираться общественным транспортом в клинику.

Расстояние от ближайшей остановки общественного транспорта «Микрорайон Нагорный» до больницы на ул. Космонавта Леонова составляет более километра. Как указывали наши читатели, пожилым людям сложно идти такое расстояние пешком.

В городском департаменте транспорта сообщили, что «в настоящее время прорабатывается вопрос проектирования и строительства новой отстойно-разворотной площадки в районе улицы Ягодной. Это позволит организовать на участке рядом с инфекционной больницей работу маршрутных автобусов». Сроки запуска новых маршрутов в ведомстве не обозначили.

Как отмечают в мэрии, сейчас вблизи инфекционной больницы курсирует маршрут №9 «М/р Хмели — м/р Нагорный — Субботино». Пересесть на него можно с других автобусов, курсирующих по ул. Мира. Судя по расписанию Гортранса, автобусы на маршруте №9 курсируют раз в час с 7 утра до 20 вечера.

В новом комплексе медучреждения оказывать помощь пациентам начали 4 июля. Больничный комплекс состоит из трех зданий, «инфекционка» рассчитана на 232 койко-места. Объект достроили в конце прошлого года, первоначально возведение зданий хотели завершить в 3 квартале 2023 года. В январе текущего года генподрядчик ГК «Кинетика» (ранее — ООО «ЖБК-Строй») сообщил о получении разрешения на ввод в эксплуатацию. Краевая инфекционная больница является одним из главных проектов, приуроченных к 300-летию Перми.

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#Общество#Никогданибудь#Пермь#Медицина#Инфекционная больница
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