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Published Сегодня, 02:29

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Updated Сегодня, 02:31

В Перми в микрорайоне Парковый хотят построить новый бассейн

В микрорайоне Парковый планируют построить бассейн

16 августа 2024, 02:29
Фото: fusionbrain.ai

В Перми в микрорайоне Парковый хотят построить новый бассейн

Комиссия по ПЗЗ одобрила смену зонирования на предлагаемом участке.

В микрорайоне Парковый планируют построить бассейн. Об этом стало известно вчера, 15 августа, во время заседания комиссии по подготовке правил по землепользованию и застройке (ПЗЗ). Собравшиеся обсудили возведение строительных объектов в Перми, первым пишет об этом «Ъ-Прикамье».

Администрация краевой столицы обратилась в комиссию с предложением установить на площадке, ограниченной улицами 2-й Подлесной и 2-й Рыночной (2,4 га) зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Сейчас участок входит в жилую зону Ж-2, в отношении этой территории разработан проект межевания.

Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

Еще на заседании в мае власти говорили, что земельный участок предусматривается для строительства бассейна. «Сейчас участки сформированы, проводится работа по поиску финансирования, и эта территория резервируется для размещения объекта спортивного назначения», — рассказали на комиссии. В итоге комиссия по ПЗЗ поддержала изменение зонирования.

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#Спорт#Общество#Пермь#Парковый#Бассейн#Комиссия по пзз#Комиссия по землепользованию
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