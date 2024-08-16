Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:31
В микрорайоне Парковый планируют построить бассейн. Об этом стало известно вчера, 15 августа, во время заседания комиссии по подготовке правил по землепользованию и застройке (ПЗЗ). Собравшиеся обсудили возведение строительных объектов в Перми, первым пишет об этом «Ъ-Прикамье».
Администрация краевой столицы обратилась в комиссию с предложением установить на площадке, ограниченной улицами 2-й Подлесной и 2-й Рыночной (2,4 га) зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3. Сейчас участок входит в жилую зону Ж-2, в отношении этой территории разработан проект межевания.
Еще на заседании в мае власти говорили, что земельный участок предусматривается для строительства бассейна. «Сейчас участки сформированы, проводится работа по поиску финансирования, и эта территория резервируется для размещения объекта спортивного назначения», — рассказали на комиссии. В итоге комиссия по ПЗЗ поддержала изменение зонирования.