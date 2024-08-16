В микрорайоне Парковый планируют построить бассейн

Еще на заседании в мае власти говорили, что земельный участок предусматривается для строительства бассейна. «Сейчас участки сформированы, проводится работа по поиску финансирования, и эта территория резервируется для размещения объекта спортивного назначения», — рассказали на комиссии. В итоге комиссия по ПЗЗ поддержала изменение зонирования.