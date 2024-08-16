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НА СВО погиб 43-летний военный разведчик Александр Богатырев из Осы

В Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведки

16 августа 2024, 08:56
Фото: 1MI / Администрация Осинского городского округа Вконтакте

НА СВО погиб 43-летний военный разведчик Александр Богатырев из Осы

Житель Прикамья начинал службу в ЧВК «Вагнер».

В Осе похоронят погибшего в зоне СВО Александра Богатырева. Он погиб в последнй день зимы этого года, сообщает в соцсетях администрация Осинского городского округа.

Александр Владимирович Богатырев родился в 1981 году в селе Гамицы. Учился в местной школе, а в 2002 году начал получать образование в Осинском зооветеринарном техникуме. После окончания учебного заведения пошел работать трактористом. А с 2021 года занял вакансию помощником бурильщика в компании «Евразия».

В 2023 году Александр подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и направился в зону боевых действий на пять месяцев, после чего вернулся в родную Осу. С 29 сентября прошлого года мужчина вновь подписал контракт, но уже с Минобороны РФ.

Боевые задачи выполнял в составе группы псковских военных в должности командира отделения военной разведки. Мужчина регулярно выходил на связь с семьей. Последний раз звонил сестре 15 февраля 2024 года, а 29 февраля погиб в селе Работино под Запорожьем.

Прощание с Александром Богатыревым пройдет 16 августа в 13:00 рядом с сельским Домом культуры села Гамицы.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Сообщения о погибших участниках из Пермского края публикуют местные администрации, учебные заведения, а также родные и близкие.

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