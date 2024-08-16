В Осинском округе простятся с погибшим на СВО командиром отделения военной разведки

В 2023 году Александр подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и направился в зону боевых действий на пять месяцев, после чего вернулся в родную Осу. С 29 сентября прошлого года мужчина вновь подписал контракт, но уже с Минобороны РФ.