properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2024, 15:06

Published 16 августа 2024, 15:06

Modified 16 августа 2024, 15:08

Updated 16 августа 2024, 15:08

В Перми завершена реконструкция корпуса политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова

16 августа 2024, 15:06
Капитальные ремонтные работы здесь проведены впервые за 100-летнюю истории учреждения.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания пермского политехнического колледжа им. С. Г. Славянова на ул. Уральская, 78. Об этом сообщают в Управлении капитального строительства Пермского края.

После проведения необходимого лицензирования студенты начнут учебный год в обновленном здании.

Как напоминал в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, здание на ул. Уральская, в котором сейчас располагается колледж было построено в 1930-е гг. и является объектом культурного наследия регионального значения. За всю его историю здесь ни разу не производилась реконструкция.

Сейчас же, в ходе проведенных работ была произведена замена всех внутренних несущих конструкций и межэтажных перекрытий, полностью демонтированы шлакоблочные 3 и 4 этажи и выстроены заново, заменена крыша. Строители выполнили укрепление фундамента, отремонтировали системы канализации, отопления и водопровод. Также заново построен спортивный зал, где уложили паркет для баскетбола. В кабинетах установлена вся мебель и необходимое для учебного процесса современное оборудование. Также для студентов благоустроена территория и оборудована спортивная площадка.

Работы велись бережно, с целью сохранить исторические элементы здания: лестничных пролетов и декоративных элементов в актовом зале. Отреставрированы люстры, при этом часть необходимых утерянных элементов собирали у антикваров.

Читайте также:
#Пермь#Образование#Реконструкция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика