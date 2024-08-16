В Перми завершена реконструкция корпуса политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова

Posted 16 августа 2024, 15:06
Published 16 августа 2024, 15:06
Modified 16 августа 2024, 15:08
Updated 16 августа 2024, 15:08
Получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания пермского политехнического колледжа им. С. Г. Славянова на ул. Уральская, 78. Об этом сообщают в Управлении капитального строительства Пермского края.
После проведения необходимого лицензирования студенты начнут учебный год в обновленном здании.
Как напоминал в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, здание на ул. Уральская, в котором сейчас располагается колледж было построено в 1930-е гг. и является объектом культурного наследия регионального значения. За всю его историю здесь ни разу не производилась реконструкция.
Сейчас же, в ходе проведенных работ была произведена замена всех внутренних несущих конструкций и межэтажных перекрытий, полностью демонтированы шлакоблочные 3 и 4 этажи и выстроены заново, заменена крыша. Строители выполнили укрепление фундамента, отремонтировали системы канализации, отопления и водопровод. Также заново построен спортивный зал, где уложили паркет для баскетбола. В кабинетах установлена вся мебель и необходимое для учебного процесса современное оборудование. Также для студентов благоустроена территория и оборудована спортивная площадка.
Работы велись бережно, с целью сохранить исторические элементы здания: лестничных пролетов и декоративных элементов в актовом зале. Отреставрированы люстры, при этом часть необходимых утерянных элементов собирали у антикваров.