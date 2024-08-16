properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

В Перми завершена реконструкция корпуса политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова

В Перми завершена реконструкция корпуса политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова

16 августа 2024, 15:06
Фото: администрация губернатора Пермского края
Капитальные ремонтные работы здесь проведены впервые за 100-летнюю истории учреждения.

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию реконструированного здания пермского политехнического колледжа им. С. Г. Славянова на ул. Уральская, 78. Об этом сообщают в Управлении капитального строительства Пермского края.

После проведения необходимого лицензирования студенты начнут учебный год в обновленном здании.

Как напоминал в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, здание на ул. Уральская, в котором сейчас располагается колледж было построено в 1930-е гг. и является объектом культурного наследия регионального значения. За всю его историю здесь ни разу не производилась реконструкция.

Сейчас же, в ходе проведенных работ была произведена замена всех внутренних несущих конструкций и межэтажных перекрытий, полностью демонтированы шлакоблочные 3 и 4 этажи и выстроены заново, заменена крыша. Строители выполнили укрепление фундамента, отремонтировали системы канализации, отопления и водопровод. Также заново построен спортивный зал, где уложили паркет для баскетбола. В кабинетах установлена вся мебель и необходимое для учебного процесса современное оборудование. Также для студентов благоустроена территория и оборудована спортивная площадка.

Работы велись бережно, с целью сохранить исторические элементы здания: лестничных пролетов и декоративных элементов в актовом зале. Отреставрированы люстры, при этом часть необходимых утерянных элементов собирали у антикваров.

Читайте также:
#Пермь#Образование#Реконструкция
Подпишитесь
Экс-владельцы «Мотовилихи» смогут обжаловать решение на 2,7 миллиардов до сентября
Сегодня, 11:59
В мэрии Перми рассказали, что делают для запуска автобуса к новой инфекционке
Сегодня, 12:35
В Пермском крае поймали краснокнижного сапсана из Киева
Сегодня, 10:32
Центр Перми перекроют из-за съемок фильма
Сегодня, 12:46
Пермский производитель направил в детские лагеря масло из неизвестного сырья
Сегодня, 11:44
Танец драконов — это кадриль. Что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»
Сегодня, 09:37