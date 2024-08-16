В Перми завершена реконструкция корпуса политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова

Сейчас же, в ходе проведенных работ была произведена замена всех внутренних несущих конструкций и межэтажных перекрытий, полностью демонтированы шлакоблочные 3 и 4 этажи и выстроены заново, заменена крыша. Строители выполнили укрепление фундамента, отремонтировали системы канализации, отопления и водопровод. Также заново построен спортивный зал, где уложили паркет для баскетбола. В кабинетах установлена вся мебель и необходимое для учебного процесса современное оборудование. Также для студентов благоустроена территория и оборудована спортивная площадка.